Příbram venku neprohrála potřetí v řadě. Chybí ale domácí body, tuší Valachovič

Hosté v Karviné začali lehce zakřiknutě, probral je až kiks v domácí defenzivě a přesný pas Zorvana, po němž se Lubega hnal sám na brankáře Ciupu. Sólo ve 12. minutě i perfektně zakončil. „První poločas byl z naší strany v pořádku. Chodili jsme do přečíslení, měli své možnosti a jednu i využili. Jsem za Lubegu rád, dal gól druhý zápas po sobě," poukázal Valachovič na přínos ugandského útočníka, který všech pět svých ligových zápasů stihl letos v dubnu. „Ve druhé půli soupeř prostřídal a dostali jsme se pod tlak, který zesílil po vyloučení Nového," upozornil Valachovič.

Kritický moment pro hosty přišel v 68. minutě, kdy se do kontaktu s Martinem Novým dostal pronikající Lukáš Čmelík. Sudí Dalibor Černý neváhal, ukázal Novému žlutou kartu a nařídil pokutový kop. „Za mě to faul byl. Kdyby to šlo ustát, tak to ustojím. Zda to ale bylo ve vápně, nebo venku, to já neumím v té rychlosti posoudit," komentoval situaci Čmelík.

„Důraznější útočník by si asi šel pro gól než pro faul, ale určitě bych ho neobviňoval ze simulování," zastal se trenér Karviné Jozef Weber svého svěřence, jehož pád ve vápně šetřil VAR už o osm minut dříve, kdy se Čmelík se skácel před bránícím Jiřím Mezerou. Video ale faul v tomto případě neodhalilo.

Hlavní rozhodčí Dalibor Černý uklkidňuje hráče. Vpravo je Lukáš Čmelík z Karviné a třetí zprava Tomáš Pilík Z Příbrami.

Jaroslav Ožana, ČTK

Druhý zákrok na Čmelíka už nedovolený byl, což si hlavní sudí prohlédl i na videu. A svůj předchozí verdikt změnil. Nový dostal kartu červenou a faul rozhodčí Černý vytáhl před pokutové území. Z následné standardky trefil domácí Lukáš Bartošák břevno. „Myslel jsem si, že se na videu zkoumá, zda to byl vůbec faul. Když mi hráči řekli, že se jen řeší, zda byl ve vápně, nebo venku, tak jsem tušil, že to bude červená karta a začal jsem přemýšlet, jak obraně pomoct střídáním," svěřoval se Valachovič.

Ze hry šel ofenzivní Filip Zorvan, kterého nahradil obránce Jan Kvida. „Vlastní chybou jsme nechali hrát soupeře o jednoho více, čímž jsme si ten závěr hodně zkomplikovali. Domácí pak měli dvě tři šance, trefili dvakrát tyč, ale podržel nás Kuba Šoman v brance. Vezeme důležité body. Věřím, že nám dají sílu k tomu to teď doma zvládnout," oddychl si trenér Příbrami.