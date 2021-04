Zlatý bod, libuje si kouč Teplic. Grigar prodal v Brně zkušenosti, velebí brankáře

„Získali jsme zlatý bod, který jsme nutně potřebovali. Ještě zbývá do konce ligy dost zápasů, ale jsme teď v mnohem komfortnější pozici než Brno. Zvlášť když máme lepší bilanci ze vzájemných utkání," uvažuje spokojený teplický kouč Radim Kučera.

Připouští, že jeho tým trochu kalkuloval s tím, že Zbrojovka nutně potřebovala vyhrát. „To mnohdy způsobuje nervozitu. My jsme v zápase vycházeli z pevného bloku, ale přesto jsme do přestávky pustili domácí do dvou šancí. Reiter ani Pachlopník je naštěstí neproměnili. A když poločas spěl v klidu do bezbrankové remízy, prohráli jsme souboj ve středu hřiště a Gabriel musel při úniku Hladíka zatáhnout za záchrannou brzdu," mrzí ho, že teplický stoper viděl červenou kartu. „V deseti jsme se ale semkli. Druhou půli jsme odpracovali naprosto perfektně. Nepovolili jsme Brňanům snad ani jednu stoprocentní šanci. A nakonec jsme byli k vítězství blíž," konstatuje Kučera s poukazem na Vukadinovičovu tutovku. Zblízka však netrefil branku.

Tepličtí se mohli v Brně spolehnout na ostříleného gólmana Tomáše Grigara, který v lize nastoupil v základní sestavě poprvé od konce ledna. „Čtvrtečka měl zdravotní problémy, a tak jsem šel do branky já. Přestože jsem chytal po delší době, cítil jsem se dobře. Jsem moc rád, že jsem udržel čisté konto. Vzhledem k průběhu střetnutí jsme vybojovali cenný bod," tvrdí. Grigar chválí parťáky v poli za skvěle zvládnuté oslabení. „Brňané nám to trochu ulehčili. S výjimkou několika posledních minut posílali do naší šestnáctky dost málo ostrých centrů," zaznamenal.

Šimon Gabriel z Teplic fauluje Jana Hladíka z Brna, za což dostal červenou kartu. Vpravo je brankář Teplic Tomáš Grigar.

Václav Šálek, ČTK

Severočechy čeká za týden další důležitý ligový duel se Zlínem, avšak ještě předtím odehrají semifinálový zápas MOL Cupu v Plzni. „Trenéři zřejmě rozloží síly. Věřím, že středeční pohárové utkání zvládneme," říká Grigar.

Kučera pro něj našel slova chvály. „Tomáš se chopil šance. V Brně prodal svoje zkušenosti. Byl hodně jistý při centrovaných balonech. Podal výborný výkon," velebí Grigara. Mrzí ho ale ztráta záložníka Žitného, který ve druhém poločase odkulhal ze hřiště. „Byl se zraněným kolenem hned převezen do nemocnice na vyšetření. Bohužel rozšířil naši už tak dost početnou marodku. Snad nepůjde o nic vážného," doufá teplický kouč.