Tomu se říká start kariéry. Tři zápasy, přitom už druhá nula, kterou Bačkovský vychytal

Parádní bilance pro jednadvacetiletého gólmana na úvod kariéry. Tři odchytané ligové zápasy a duel s mistrovskou Slavií mezi nimi, a přitom dvě čistá konta. To první vychytal Hugo Jan Bačkovský na hřišti poslední Opavy, druhé v nedělním duelu Bohemians s mistrovskou Slavií. „Znamená pro mě dost. Vždyť spousta týmů dostala od Slavie hodně gólů,“ přiznával mladý brankář, který přišel loni v létě k Botiči na hostování ze Sparty poté, co se Klokanům zranil Roman Valeš figurující v trenérových plánech jako gólmanská dvojka.

Tah trenéra Klokanů Luďka Klusáčka s nasazením Bačkovského do vršovického derby byl proto překvapivý.

„Předpokládali jsme, že v zápase se Slavií bude muset hrát gólman hodně nohama, proto dostal přednost," vysvětloval domácí kouč, proč místo na brankářskou jedničku Li Gianga ukázal na mladého sparťana, jemuž nedělá sebemenší problém ovládat balon levou či pravou nohou.

„Hraju oběma nohama od malička," potvrzoval Bačkovský, že je mu skutečně jedno, kterou nohou se do míče opře. Ostatně, v derby to hned několikrát předvedl.

Zleva Daniel Krch z Bohemians, Stanislav Tecl ze Slavie a Jan Vondra z Bohemians.

Michal Kamaryt, ČTK

A pár perfektních zákroků přidal navrch. To když třeba zlikvidoval stoprocentní příležitost Masopusta nebo když v závěru střetnutí vyrazil střelu nejlepšího kanonýra ligové sezony Kuchty.

„To jsem měl ale spíš štěstí, protože Kuchta mě trefil," odmítal přespřílišné zásluhy na bezbrankové remíze, která zamýšlené mistrovské oslavy Slavie odložila minimálně o týden.

Štěstí samozřejmě ve vršovickém derby potřeboval, pomoc spoluhráčů také. A Krch mu vypomohl hned dvakrát, když vyrážel a zblokoval dvě rány slávistů.

„Na nule má zásluhu celé mužstvo, každý si ji odpracoval a podílel se na ní. Ale i tak jsem za ni rád. Před zápasem jsem byl samozřejmě nervózní a musel jsem se uklidňovat. Bral jsem ale utkání se Slavií jako velkou výzvu a opakoval jsem si, že když zachytám, bude to dobré," líčil brankář Klokanů, že v průběhu devadesátí minut nemyslel na to, že Slavii jde o mistrovskou korunovaci, natož aby ho snad napadlo, že má proto sobě největšího rivala svého mateřského klubu.

„To vůbec. Byl jsem rád za šanci, kterou mi trenéři dali a soustředil jsem se jen sám na sebe a svůj výkon."

Fanoušci Bohemians i Slavie v oknech blízkého domu.

Michal Kamaryt, ČTK

I proto si Bačkovský po bezgólové remíze odnášel do šatny nejen cenu pro nejlepšího hráče utkání, ale i dres slávistického gólmana Ondřeje Koláře.

„Viděli jsme se sice poprvé, ale dres si se mnou vyměnil. Mám jeho, on můj. Je to dobrý gólman, na kterém se mi líbí, jak hraje nohama," vracel se k tomu, proč ho vlastně trenér Klusáček v derby se Slavií poslal do brány a on v ní v dosud nejtěžším zápase kariéry obstál.