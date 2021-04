Žhavé zboží! Z Anglie zní další zvučné jméno možného uchazeče o slávistický klenot

Sima se zakrátko po loňském příchodu z Táborska dokázal prosadit do A-týmu Slavie, dával důležité góly, stal se oporou, a i když už třeba nezáří tak, jako tomu bylo před pár týdny, a momentálně je zraněný, stále může být v létě žhavým zbožím.

Web Manchester Evening News naznačuje, že právě Sima by zapadal do strategie klubu v získávání perspektivních hráčů. Nedávno přišel do Manchesteru osmnáctiletý Amad Diallo z Bergama. O tři roky starší Sima je podle webu sledován a mohl by posílit konkurenci v už tak nabité ofenzivě United.

Ale vše je ve stadiu spekulací. Aktuální hodnota Simy se podle Transfermarktu pohybuje na 11 milionech eur, v 35 zápasech sezony (za áčko i béčko) dal 19 gólů, letos poprvé oblékl i dres senegalské reprezentace.