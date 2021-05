Emoce se snažím krotit, teď ale nervozitu pocítím, přiznává Pavelka před návratem do Liberce. Čeká válku

Jak se do Liberce těšíte?

Moc! Vrátím se po delší době, z Liberce jsem přestoupil před více než pěti lety. A jen jednou mi od té doby vyšlo, že jsem se tam mohl jet podívat na fotbal, bylo to na zápase s Plzní. Zažil jsem tam hodně hezký období. Angažmá ve Slovanu mě posunulo jak fotbalově, tak lidsky. Nepochybně mě čeká speciální zápas.

Bude pro vás hodně emotivní?

Manželka si ze mě dělá srandu a říká o mně, že jsem uvnitř mrtvý, že svoje emoce moc neprojevuju, tak nevím... (usměje se) Je fakt, že se emoce snažím krotit, ale teď lehkou nervozitu asi vnímat budu. Přeci jen jsem v Liberci strávil krásné tři roky. Sezona jde do finiše a potřebujeme vyhrát každý zápas. U Nisy je to vždy hodně složitý. Spíš se však těším a doufám, že pozitivní emoce převládnou.

David Pavelka ze Sparty Praha během utkání v základní skupině Evropské ligy s Lille.

Vlastimil Vacek, Právo

Po pěti letech asi v Liberci nenarazíte na příliš známých tváří.

V podstatě už znám jen Kuldu (kustod Petr Ulihrach), Jirku Neumana, vedoucího mužstva, a samozřejmě Ramba (Michael Rabušic), se kterým jsme toho hodně zažili. A pak kluky, se kterými jsem se potkal ještě v mládeži ve Spartě. Samozřejmě jsem si v Liberci našel i spoustu kamarádů mimo fotbal. Ale jediným, s kterým jsem v Liberci hrál, zůstal už pouze Rambo.

Řešili jste spolu nedělní zápas?

S Rambem si píšeme hodně. Přeci jen jsme spolu hráli tři roky, což není krátká doba. Ale zatím ne. Byl nějaký zraněný, poslední zápas nehrál. Možná ho ještě prozvoním, abych věděl, co nás v Liberci bude čekat.

Možná si to umíte představit sám. Za Liberec jste U Nisy proti Spartě odehrál čtyři ligová utkání s bilancí 3-1-0.

Asi to bude podobný. Sparta je furt vnímaná jako jeden z největších klubů v Česku, soupeři se na ní vždy vyhecují. Jenže v té době tam výrazně působil faktor toho, že za Liberec nás hrálo hodně sparťanů. Měli jsme v tu dobu speciální motivaci Spartu porazit, protože jsme chtěli dokázat, že jsme na ní měli a mohli tam být. Vždy to byly vyhecované zápasy, skoro válka. A bilance je příjemná, jen doufám, že teď budu úspěšný na té druhé straně barikády a zvládneme to my.

Motivaci však budou mít domácí možná opět velikou vzhledem k prohranému loňskému finále domácího poháru, co myslíte?

Tenkrát jsem finále neviděl, ale samozřejmě jsem o něm četl. Liberec tehdy asi cítil nějakou křivdu a budou nám to chtít jednoznačně vrátit. Motivaci budou mít domácí obrovskou.

Na zápas může dorazit skoro tisícovka fanoušků. Vítáte to?

Jednoznačně jsem za fanoušky rád. Upřímně jsem se hodně těšil, že se vrátím do Sparty, kde je fanouškovská podpora velká, její zápasy vždycky táhnou a atmosféra na nich je skvělá. Jsem trošku zklamaný z toho. že dosud se liga hrála bez diváků. Myslím, že soutěž tím byla také poznamenaná. Snad už to bude lepší.

Jak myslíte, že vás fandové v Liberci přivítají?

Těžko říct. Doufám, že jsem za Liberec něco odpracoval. Odcházel jsem v dobrém, takže doufám, že mě nepřijmou nějak negativně. Nepřemýšlím nad tím, ale třeba si tam na mě někdo ještě i vzpomene.

Do Česka jste se vrátil přesně na začátek druhého a prakticky stále ještě trvajícího lockdownu. Jaký to pro vás byl půlrok?

Složitý, asi jako pro všechny. Je to specifická doba. Máme asi štěstí v tom, že bydlíme v domečku se zahradou, takže alespoň máme vyžití pro děti, kterým chybí školní režim. Je to divný, ale doufám, že to už brzo skončí a všichni se vrátíme k normálu. Jinak mně osobně to nijak nepoznamenalo, fotbal se hraje, byť ve specifickém režimu. Stěžovat si rozhodně nemůžu, lidi jsou na tom hůř.

Našel jste v české lize něco jinak, než jste čekal?

Nic se asi nezměnilo. Určitě se však zvedla kvalita některých týmů, je to více vyrovnané, to bezesporu. Když pominu Slavii, špička ligy o tom jednoznačně vypovídá. Z tohoto pohledu jde o příjemné překvapení. Je tady víc zápasů, kde se bojuje o poháry, určitě je to pro fanoušky zajímavější.

Mimochodem, už máte v hlavě i EURO?

Zatím ještě ne, soustředím se na ligu. Měli jsme teď natřískaný program, hráli jsme středa-víkend, takže času moc nebylo. Ale minulý týden jsme točili a připravovali soutěž pro společnost Volkswagen Zažij EURO (www.zazijeuro.cz), kde jsme rozebrali některé zážitky z mistrovství Evropy, jehož jsem se zúčastnil. Trochu jsem se zase na turnaj při vzpomínání navnadil a chuť se na něj znovu podívat naběhla.

A ještě na závěr, jak prožíváte boj Kasimpasy o záchranu v turecké lize?

Sleduju ji hodně. Když mám čas, koukám se i na zápasy. Mají teď horší výsledkové období, tak doufám, že to zmáknou, nebezpečně se teď ochomýtají kolem sestupového pásma. Bylo by to blbý, kdyby sestoupili, protože letos slaví sto let od založení klubu.