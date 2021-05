Slavia bude slavit, Viktorku porazí, shodují se bookmakeři i drtivá většina sázkařů

Šlágrem 30. kola fotbalové Fortuna ligy je nedělní souboj lídra tabulky Slavie s aktuálně pátou Plzní. Souboj velkých rivalů je pikantní z mnoha důvodů, hlavním ale jistě bude atak domácích na definitivní potvrzení zisku titulu a završení mistrovského hattricku. První mečbol sešívaní v souboji s Bohemians nevyužili, druhý už by vyjít měl. Slavia je v utkání s Viktorií favorizována kurzem 1,95:1, na remízu se sází v poměru 3,3:1 a výhra Plzně má kurz 4,55:1.

Vše nasvědčuje konstelaci, že obhájci si oslavu užijí na vlastním stadionu a v neposlední řadě i s několika vyvolenými fanoušky na tribuně.

Z posledních pěti vzájemných soubojů vzešla Slavia vítězně hned čtyřikrát, jednou se soupeři rozešli smírně. Nelze se tak divit, že na výhru domácích je podáno jednoznačných 97 % vkladů, na remízu připadá 1 % a na úspěch Viktorie pouhá 2 %.

„Slavia prošla po vyřazení s Arsenalem mírným útlumem, ale i přesto vítězila a remizovala jen v derby s Bohemians. Korunovaci už sešívaní nebudou chtít oddalovat, stačí jim bod, ale většina sázkařů u nás tipuje výhru Slavie. Navíc Plzeň stále není tou, dnes už skoro bájnou Plzní, z éry Pavlů Horvátha a Vrby. Slavia v neděli oslaví titul a pak už se bude soustředit na pohárové derby se Spartou," věří Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

🎟️ | Všechny vstupenky na utkání s Plzní, které byly k dispozici pro permanentkáře, byly zarezervovány. pic.twitter.com/eE7rH05pN5 — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) April 29, 2021

„Západočeši jsou v solidním rozpoložení, drží sérii deseti zápasů bez porážky. Naposledy dokázali porazit Slovácko, které by rádi vystřídali na čtvrtém místě tabulky zajišťujícím evropské poháry. Získat body v Edenu je ale nesmírně složitý úkol. Jindřich Trpišovský sice bude postrádat hned trojici ostrých křídel, ze hry jsou Sima, Olayinka i Bah, kádr sešívaných ale i v takové situaci nabízí kvalitní alternativy," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Sešívaným se velké zápasy daří, a i když jich mají hodně, karty jsou rozdány jasně. Plzeň tvrdě bojuje o poháry a nutně potřebuje body. Bude se tedy soustředit na výhru, ale Slavia může hrát na jistotu a pokud vyhraje, titul je její," přidává se Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Vzájemná utkání často končí 1:0

V případě, že Sparta v neděli odpoledne nezvítězí v Liberci, obhájí červenobílí titul dokonce ještě dřív, než sami kopnou do balonu. Raději by však rozhodli jako správní vládci na hřišti.

„Pražané v sezoně dokázali nasázet už 75 branek, inkasovali pouze 16, Plzeň se proti tomu prosadila v 48 případech, inkasovala 30krát, což představuje ohromný rozdíl jak v obraně, tak zejména v útoku. Vzájemná utkání v poslední době často končila výsledkem 1:0 pro Slavii a nebylo by žádným překvapením, pokud by to tak dopadlo i tentokrát," přemítá Hanák.

... Jsme oslavili zisk čtvrtého mistrovského titulu 🏆🏆🏆🏆 #fcvp pic.twitter.com/GSQT0wgptc — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 30, 2021

„V posledních čtyřech vzájemných zápasech nedokázala Plzeň ani jednou skórovat. Na hřišti Slavie navíc v osmi utkáních vstřelila dohromady jediný gól," doplňuje statistiky Urbanec.

Přesné skóre 1:0 může být zajímavou příležitostí s ohledem na kurz 6,3:1. Tomu, že v utkání nelze čekat žádnou velkou přestřelku, napovídá i kurz 1,8:1 na možnost, že padnou maximálně 2 branky. Na to konto připadá v úvahu i výsledek 1:1 s kurzem 5,7:1. Jednobranková výhra Viktorie už je s ohledem na kurz 10:1 pravděpodobná o poznání méně.

Unikátní sázka na sezonu bez porážky

„Dokonce jsme zařadili do kurzové nabídky unikátní sázku: Slavia Praha neprohraje ani jedno utkání v české lize 2020/21 (musí odehrát všech 34 zápasů)," upozorňuje Urbanec.

Kurzy? Ano, neprohraje - 1,64. Ne, prohraje - 2,10.

„Rozhodně poprvé za 20 let, co dělám bookmakera, takovou sázku nabízíme. Dokonce už má Slavia nižší kurz na variantu, že se jí to podaří. A pokud získá alespoň bod s Plzní, bude nejen mistrem, ale kurz na sezonu bez prohry půjde zase níž," dodává Urbanec.

„S kurzem 2,02:1 se také tipuje, že dá Slavia dva góly a často se sází na výsledek zápasu bez remízy Slavia Praha 1,42:1. Více faulů v zápasu se předpokládá u Plzně, na což si mohou fanoušci vsadit v kurzu 2,10:1," shrnuje nabídku Světlíková.