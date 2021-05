Opavě pomáhal do ligy, teď ji Puškáč možná gólem poslal zase o patro níž

Fandové, kterých poprvé v sezoně mohlo alespoň pár stovek přijít, Puškáčovi vulgárně po obou situacích nadávali. „Příjemné to není. Opavu mám furt rád, přeju jí jen to nejlepší a mrzí mě, že se ji nedaří. Z určitých důvodů jsem musel odejít, štít mám ale čistý," říkal Puškáč.

V Opavě jste dva roky hrál. Jaké to bylo pro vás osobně utkání?

Velmi specifické, chtěl jsem tu zvítězit. Věděli jsme ale, že nás nečeká nic lehkého, přestože tabulka k tomu mohla svádět. Chtěli jsme dát první gól, využít toho, že kluci z Opavy jsou psychicky nalomení. Bohužel penaltu jsem neproměnil, naopak oni za chvíli ano. Nešlo to podle plánu, ale naštěstí se mi ve druhém poločase povedlo dát gól a srovnat. Věřili jsme, že si vypracujeme ještě nějaké šance, bohužel se to nepodařilo.

Na penaltu jste si věřil? Kopl jste ji špatně, nebo váš záměr brankář přečetl?

Jsem na penaltu určený, dal jsem ji i proti Pardubicím, takže jsem si věřil. Mám místo, kam kopu, ale měl jsem pocit, že to mají nakoukané, tak jsem to chtěl změnit. Byl jsem přesvědčený, že brankář skočí a chtěl jsem to kopnout doprostředka. Bohužel tam byla velká razance, nebylo to úplně přesné a gólman to chytil nohama.

Trenér Klusáček říkal, že po neproměněné penaltě jste šel herně dolů, bylo to tak?

Jo, ačkoliv jsem nechtěl, tak jsem to v hlavě měl. Snažil jsem se s tím pracovat, zapomenout na to. Penaltu jsem snášel dobře, celkově pro mě byl zápas specifický, snažil jsem se soustředit na každý moment. Je mi to líto, že se to nepodařilo.

Fanoušci vám po penaltě nadávali, vnímal jste to?

Jsem v Bohemce a především mě štvalo, že jsem ji nedal a můj tým nejde do vedení. Že mi nadávají příjemné není, ale nemůžu to na hřišti řešit. Opavu mám furt rád, přeju jí jen to nejlepší. Z určitých důvodů jsem ale musel odejít a mám čistý štít.

Dovedete se vžít do kůže Davida Limberského, který tohle zažívá vždycky a všude?

On je dál (usmívá se). Setkává se s tím častěji. Já jen tady v Opavě. Ale byl jsem už mentálně nastavený, tak mě to nerozhodilo.

Po vyrovnávacím gólu jste se obrátil s vítězným gestem na kotel. Srovnal jste účty?

Já s nimi nechtěl absolutně soupeřit, mám vůči Opavě respekt. Ale už mě naštvali, uráželi mě celý zápas, tak jsem si to potom vychutnal i já trošku.

Diváci se mohli vrátit, jak jste to vnímal?

Fotbal se dělá pro diváky. Pokud budou opatření bezpečná, tak to jenom přivítáme. Kulisa je úplně jiná, když tady lidi jsou.

Opavě jste v roce 2018 pomáhal do ligy. Jak se díváte její současnou situaci?

To je to, co si lidi myslí. Že nemám Opavu rád. S klukama, kteří tu byli a nejsou, to pořád prožíváme. A přejeme jí jen to nejlepší. Zázemí, atmosféra, to všechno hovoří pro to, že Opava do ligy patří. Stálo nás spoustu úsilí se do ligy dostat a je nám líto, že se Opavě nedaří. Prožil jsem tady krásná léta, není důvod Opavě přát něco nepěkného, mám k ní velký respekt.