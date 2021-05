Byl to poslední krok k záchraně, věří po výhře na Slovácku boleslavský Drchal

Jaký to byl pro vás zápas?

Moc úspěšný. Pro mě i pro celé mužstvo. Na Slovácku to je pokaždé těžké utkání, ale my jsme ho zvládli naprosto skvěle. Musím ovšem uznat, že i s trochou štěstí.

Jak jste viděl vaši rozdílovou branku na konci úvodní půlhodiny?

Mára Matějovský si zasekl balon uprostřed hřiště a zůstal na okamžik volný. Všiml si, že si nabíhám dopředu, a poslal mi perfektní kolmici. Píchl mi to naprosto skvěle. Běžel jsem sám na brankáře a tváří v tvář domácímu Bajzovi jsem věděl, co chci udělat. Jsem šťastný, že míč skončil v síti.

Chvíli po pauze jste se octl v další šanci, v níž jste už tak úspěšný nebyl a poté jste se trochu zlobil...

Dostal jsem dlouhý balon a atakovali mě dva soupeřovi obránci. Přišlo mi, že jsem vlastně ani nezakončil, protože mi jeden z protihráčů ukopl míč i s nohou.

Jak moc vás vítězství v Uherském Hradišti přiblížilo udržení v první lize?

Chci věřit, že to byl poslední krok, a že už budeme mít klid. Jsem přesvědčený, že to byl klíčový zápas. Získali jsme strašně důležité tři body a jsme teď v mnohem komfortnější situaci než jsme byli před víkendem.

V základní sestavě jste nastoupil po delším čase. Věříte, že jste si v ní zajistil místo i pro příští ligový duel?

Já jsem byl hrozně rád, že mi trenér dal důvěru a nastoupil jsem od začátku. Chtěl jsem zahrát co nejlíp a vstřelit gól. Povedlo se mi to. Mám z něj o to větší radost, že nám vynesl plný bodový zisk. A jestli budu v základu i příště? Uvidíme, jak to trenéři za týden pro utkání v Brně vymyslí.