Jsme šampiony, potřetí v řadě, znělo Edenem. Tím nekončíme, chceme double, velí kapitán Bořil

Pádili k severní tribuně, na kterou se tentokrát dostalo pár stovek jejich věrných fanoušků, padali na trávník a klouzali se po něm. A do toho všeho jim zněla v uších píseň "We Are The Champions". Už potřetí po sobě, ale pořád přenádherně. Fotablistům, trenérům, stejně jako nejvyššímu slávistickému bossovi Jaroslavu Tvrdíkovi, který pochopitelně sestoupil z tribuny mezi svůj tým.