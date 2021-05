Takhle zápasy nikdy zvládat nebudeme, řekl Káčer po debaklu na Slavii

Slavia ovládla první poločas 2:0, navíc nevyužila mnoho dalších příležitostí včetně penalty, kterou zlikvidoval brankář Jindřich Staněk. "Od nás slabý pohyb, málo sprintů a málo důrazu. Přesný opak toho, co jsme si řekli. Slabší vstup do zápasu, dostali jsme rychlý gól. Mohli jsme na to hned zareagovat, měl jsem obrovskou šanci a možná by to vypadalo jinak, ale nedal jsem. Slavia šla potom do dvougólového vedení a měla strašně moc dalších šancí," uvedl Káčer v klubové nahrávce pro média.

Západočeši krátce po změně stran inkasovali potřetí a na nohy je nepostavil ani Káčerův gól z 67. minuty po výstavní střele z dálky. Pak totiž dominantní Pražané skórovali ještě dvakrát a připravili Plzni nejtvrdší porážku v aktuální sezoně.

"Do druhého poločasu jsme opět vstoupili úplně katastrofálně. To snížení na 1:3 nám mohlo trošku pomoci, ale vůbec nás to nenakoplo, právě naopak. Ještě jsme intenzitou šli dolů. Takhle zápasy nikdy zvládat nebudeme. Musíme se na to od začátku podívat, zhodnotit si všechno, co bylo zlé a dobré, a soustředit se na další zápas," prohlásil Káčer.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa.

Vlastimil Vacek, Právo

Slávisté už před výkopem získali jistotu třetího mistrovského titulu za sebou díky odpolední remíze Sparty 2:2 v Liberci. "Já to ani nevěděl, dozvěděl jsem se to od jejich fanoušků, když vyběhli na trávník. O tom jsme vůbec nepřemýšleli, chtěli jsme se soustředit na sebe. Ale bohužel to vypadalo tak, jak to vypadalo," přiznal pětadvacetiletý bývalý hráč Žiliny.

"Slavia byla výborná celou sezonu, já sice jejich zápasy neviděl, ale dnes hrála velmi dobře. My musíme přidat, abychom se jim vyrovnali. Čeká nás hodně další práce, musíme opět zregenerovat a začít víc pracovat," dodal Káčer, jehož tým v lize nebodoval po 10 kolech a zůstal na pátém místě neúplné tabulky.