Opavský kapitán Žídek musí na operaci s kolenem a skončila mu sezona

Žídek si vážné zranění přivodil v druhém poločasu a musel střídat. "Chtěl jsem dorazit soupeře. Šli jsme doleva, on pak změnil směr doprava a jak jsem se chtěl posunout, zůstala mi kopačka v zemi," uvedl Žídek.

"Řekl bych, že je to taková křižáková klasika. Křuplo to jako větev a pak přišla bolest. Hned jsem věděl, o co jde. Bylo mi to jasné. Rád bych se mýlil, ale nohu jsem nemohl napnout ani ohnout," doplnil Žídek.

Jeho zranění podtrhlo smolnou opavskou sezonu, Slezané mají čtyři kola před koncem ligového ročníku téměř jistý sestup. "Celý rok byl špatně a tímhle se to pro mě jen dovršilo. S největší pravděpodobností sestupujeme a já jsem pod tím jako kapitán podepsaný. Musím říct, že jsem brečel jako malý kluk. Všechno mi to došlo už na nosítkách," připustil zklamaný Žídek.

Jan Žídek z Opavy po faulu opouští hřiště na nosítkách. V této sezoně dohrál.

Sznapka Petr, ČTK

Stejný úraz ho potkal už před třemi lety. "Nejhorší na tom je asi fakt, že člověk ví, kolik bolesti a dřiny ho čeká, aby se vrátil zpátky," poznamenal Žídek. Na konec kariéry ale nemyslí. "To určitě ne. Hned jsem to říkal ženě. Čekáme druhé dítě a já v první řadě musím být hlavně aktivní táta, abych s dětmi mohl bez omezení sportovat," dodal hráč se 76 prvoligovými starty.