Nemůžu mu dát do držky, nemůžu nic... Kapitán v ráži už zná trest

Rozžhavený byl do běla. Tomáše Poznara vytočila především situace z 15. minuty, kdy hlavní sudí Milan Matějček nařídil za stavu 0:0 po konzultaci s videorozhodčím Emanuelem Markem pokutový kop proti Zlínu.

"I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se nic nestalo, že tam nic na faul nebylo a sudí to vytáhne z VAR! Tak co si mám myslet? Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat, nemůžu nic. Komu si mám stěžovat? Že mu pak nějaká komise dá stopku na dva zápasy? To je málo," rozparádil se dvaatřicetiletý útočník a pak ještě pokračoval v kritice sudího na sociálních sítích.

Komise rozhodčích však po prostudování situace na svém zasedání uvedla, že pokutový kop byl nařízen správně.

"Jednalo se vlastně o vítězný gól, který soupeři hodně pomohl. Pak si víc věřili. Zásadní moment absolutně ovlivnil zápas a já už nevím, jak by se člověk měl bránit takovým lidem s píšťalkou," vede si Poznar svou.

Odměnou mu je tedy pokuta 15 tisíc korun.