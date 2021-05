Je to škoda, Opava si ligu zaslouží, litoval po sestupu Hrabina

Opava získala definitivu sestupu po remíze 1:1 ve Zlíně v utkání 31. ligového kola. Hrabina, který dnes vedl tým s kapitánskou páskou, v 19. minutě připravil první gól pro Aleše Nešického, ale Tomáš Poznar v závěru srovnal. Slezané opouštějí první ligu po třech letech.

"Naše situace byla kritická, ne-li beznadějná. Chtěli jsme tento duel vyhrát pro sebe a pro lidi v Opavě, ale nepovedlo se. Je to škoda, Opava si ligu zaslouží," řekl Hrabina na on-line tiskové konferenci.

"Sestup padá na hlavu nás všech, co jsme v klubu. Jsme pod tím podepsáni všichni. Je to naše vina a může nás mrzet, že se v Opavě liga hrát nebude," doplnil opavský obránce.

Slezané v dosud odehraných 31 kolech jen třikrát vyhráli a mají nejhorší útok soutěže. "Proč jsme sestoupili? Je to směs všeho. Byla tam spousta promarněných utkání, které jsme měli dotáhnout do vítězného konce, k tomu se přidaly individuální chyby. Když někdo spadne, není to věc jednoho hráče, ale celého kolektivu," uvedl Hrabina.

Jako odchovanec klubu už zažil i sestup z druhé ligy. "Ono je to úplně jedno, z jaké soutěže jdete dolů. Tehdy jsem byl mladý, bylo mi 18 let a už je to dlouho. Teď mě to mrzí, protože vím, kolik práce dá se vrátit. Cesta nahoru není jednoduchá," upozornil Hrabina.

"Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. Je to škoda hlavně pro mladé. Po postupu před třemi lety jsme měli dobrý kádr a mrzí nás, že to zašlo tak daleko, až jsme spadli," litoval opavský rodák.

Slezský klub v tomto týdnu odvolal z pozice sportovního manažera Pavla Zavadila a Jaroslav Rovňan skončil jako výkonný ředitel. "Vnímali jsme to, víme, co se dělo. Ale nechtěli jsme se tím před zápasem zabývat," řekl Hrabina, který v této sezoně nastoupil do 21 ligových utkání a v nejvyšší soutěži ještě neskóroval.

V létě mu v Opavě končí smlouva, ale další směřování kariéry zatím nechtěl řešit. "Tohle bych zatím nerozváděl. Jsou tři kola do konce, pak se uvidí," dodal Hrabina.