Plavšič by měl svou budoucnost jednoznačně definovat, vyzývá Vrba záložníka, s nímž Rosický jedná

Prohráváme nejen na hřišti. Tak berou fanoušci týmu v rudých dresech zprávy o Plavšičově odchodu do rivalova týmu. Žádný div, že citlivým tématem také začíná podcast Sparťanských novin, jehož hostem byli trenér Pavel Vrba a sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Jestli bude Plavšič ve Spartě pokračovat? Na to teď nedokážu odpovědět," říká Rosický na rovinu.

Zájem Slavie o srbského šikulu pro něj není novinkou.

„Zpráva, že se prý Srki potkal s Trpišovským, Stanciem a tak dále, koluje v éteru už tři týdny," poukazuje letenský sportovní ředitel. „Zároveň ale věříme našemu hráči, který mně, trenérovi i spoluhráčům tvrdí, že s nikým nemluvil a nic nepodepsal. Takhle se chováme my a uvidíme, jak to dopadne..."

Zpráva, že už má Plavšič podepsáno v Edenu, se objevila dva dny před středečním derby, v němž Sparta se Slavií vypadla v semifinále poháru.

Ať řekne, co chce!

„Sám hráč by měl říct, co chce. Jestli svou budoucnosti vidí ve Spartě, měl by to jednoznačně definovat. Pokud má v úmyslu odejít, bylo by fér, aby to řekl a my se podle toho zařídili," má jasno Vrba.

Sparťan Srdjan Plavšič během semifinále MOL Cupu, v pozadí Nico Stanciu ze Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě jeho příchod postoj Sparty k Plavšičovi změnil. Klub se původně jeho odchodu nebránil. Začal s ním jednat až poté, co ho Vrba zasadil do sestavy. Pro případné zájemce byl problém ve výši smlouvy, která je jako jedna z posledních pozůstatkem luxusní éry italského kouče Andrey Stramaccioniho.

„Plavšič vlastně rok nebyl členem základní sestavy, nehrál loni na jaře, osmnáct měsíců před koncem smlouvy, nehrál ani na podzim. Až když tým převzal Pavel Vrba, dostal šanci a trenér za mnou následně přišel, že by s hráčem chtěl pracovat dál. Od té doby pracuji, abych Pavlovi vyhověl," netají Rosický.

Dvě nebo tři posily nutností

Zkušený kouč v podcastu nepotvrdil spekulace, že mají s ředitelem rozdílné představy o budování týmu. Naopak ujišťuje, že se s Rosickým na posilách shodují.

„Už víme, jaké hráče chceme a budeme dělat všechno, abychom dvě nebo tři nové tváře přivedli. Určitě to není tak, že bych chtěl v týmu udělat průvan, že přijde třeba deset nových lidí," zdůrazňuje Vrba.

Když jsme řešili výměnu trenéra, byl Pavel Vrba jasnou jedničkou, říká Tomáš Rosický

Sport.cz

„Sparta má už teď v kádru zajímavé fotbalisty, kteří mohou tvořit její budoucnost a za dva roky klub dostat tam, kde ho fanoušci chtějí vidět. I já věřím, že se blíží doba, kdy bude Sparta dominovat, bude hrát o tituly, a ne se jen zpovzdálí dívat, jak někdo další oslavuje. Sparta má dobře nakročeno, i proto jsem se pro její nabídku rozhodl," říká Vrba.

Postup do skupiny je klíčový

Letenští teď mají velké starosti. Loňský triumf v MOL Cupu neobhájí, v lize se jim nedaří dostat aspoň na druhé místo před Jablonec.

Pro příchod do Sparty byl teď ten správný čas, říká Pavel Vrba. Dostane do týmu posily?

Sport.cz

„Věřím, že i po nepříznivých výsledcích z poslední doby je šance, abychom cíl splnili, pořád velká. Pokud bychom skončili druzí a hráli o Ligu mistrů, tak pro mě jde všechno podle plánu. Loni jsme získali po letech trofej a byli v Evropě, v týmu máme mladé kluky, kteří dorůstají, od nové sezony budeme mít nové zázemí a infrastrukturu, je tady výborný trenér," doufá Rosický.

„Je klíčové, aby Sparta hrála na podzim skupinu evropských pohárů, ať už bude jakákoli. Jedině v takových zápasech totiž hráči získávají zkušenosti a sebedůvěru," přizvukuje Vrba.

