Máme v mužstvu moc dieselů, kterým trvá, než se nastartují, bědoval trenér Karviné Weber

Záchranu si Karvinští zajistili v minulém kole remízou na hřišti Pardubic, proti Slovácku tak už mohli hrát v relativním klidu. „Mám pocit, že někteří hráči si to tak přebrali a mysleli si, že si zahrají fotbálek na pohodu. Prvních dvacet minut jsme snad nevyhráli ani jeden souboj a jen jsme potvrdili to, že Karviná v této sezoně doma nehraje dobře. Myslel jsem, že jsme to zápasy s Plzní (1:1) a proti Českým Budějovicím (3:0) zlomili, ale po Budějovicích si někteří hráči asi mysleli, že sezona skončila a poslední dvě utkání s Příbramí (0:1) a proti Slovácku nás vrátily do reality.," zlobil se trenér Karviné Jozef Weber.

Bídný první poločas odnesli střídáním stoper Šindelář a středopolař Qose. „Slovácko bylo v úvodu hodně agresivní, vzalo nám spoustu míčů. Do hry jsme se dostali až po přestávce. Chybí nám agresivní hráči. Máme nějakou fotbalovou kvalitu, ale v mužstvu je moc dieselů, kterým trvá, než se nastartují," poukázal Weber.

Brankář Karviné Jiří Ciupa kapituluje z pokutového kopu v utkání 31. kola první fotbalové ligy.

Vladimír Pryček, ČTK

„Potřebovali jsme dostat do hry rychlostní hráče a najít jinou pozici pro Herce. Odnesli to Šindy a Qose, ale mohli jsme skoro sáhnou do klobouku, protože náš výkon nebyl dobrý. Soupeř nám jasně ukázal, co dokáže kvalitní organizace hry. Chuť vyhrát, agresivita v osobních soubojích, v tom všem nás Slovácko předčilo. Pracují tvrdě a odměnou jsou jim dobré výsledky," pochválil protivníka Weber.

Slovácko šlo do vedení v 10. minutě po faulu na Klimetna a proměněné penaltě v podání Daníčka. Klid do závěru pak dal týmu z Uherského Hradiště jednapadesátý ligový gól Milana Petržely šest minut před koncem. „Musím říct, že to pro nás bylo po dvou nepodařených zápasech a špatných výkonech těžký zápas. I na tréninku jsme viděli, že mužstvo není v optimální pohodě," vykládal Svědík, který minulé utkání kvůli čtyřem žlutým kartám sledoval jen z tribuny.

Výhra v boji o umístění v první čtyřce přišla v pravý čas. Slovácko využilo ztrát největších rivalů Plzně (doma s Příbramí 3:3) a Liberec (na hřišti Bohemians 1095 porážka 0:3) „Při středečním hodnocení kluci dostali... nechci říkat, že úplně céres, ale musel jsem zvýšit hlas. Bez dobré organizace hry nemůžeme být úspěšní. Od první minuty jsme hráli líp, než minule a jsem rád, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu," pochvaloval si Svědík.