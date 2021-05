O pohárech se bavíme, ale nervózní z toho nejsme, říká záložník Slovácka Petržela

Svým jedenapadesátým ligovým gólem pečetil záložník Milan Petržela vítězství Slovácka v Karviné 2:0. Po dvou porážkách si tým z Uherského Hradiště zase polepšil v boji o vstupenku do evropských pohárů. Na čtvrtém místě má před pátou Plzní tři kola před koncem soutěže náskok čtyř bodů. „Víme, že nyní nám může stačit jedna výhra. Chtěli bychom to zvládnout teď doma proti Bohemce, ale neupínáme se k tomu. O pohárech se bavíme, ale nervózní z toho nejsme. Chceme to dohrát v klidu a bez nervů,“ řekl 37letý fotbalista.

Vaši největší soupeři v boji o místo zaručující evropské poháry Plzeň i Liberec klopýtli. Udělali vám v kabině radost?

Ale ano, sledovali jsme v sobotu oba zápasy a jsme pochopitelně rádi. Mančafty, které nás naháněly klopýtly a máme šanci to uhrát. I proto jsme chtěli utkání v Karviné zvládnout za tři body.

To se povedlo. Co bylo klíčem k výhře?

Dobrý vstup do utkání. Měli jsme šance i docela velký tlak. Podařilo se nám dát z penalty gól a celý první poločas jsme hru kontrolovali. Do druhého jsme vstoupili ale hodně špatně a dostali se pod tlak. Karviná měla šance, ale žádnou neproměnila, nás naopak druhá branka uklidnila a dohráli jsme to.

Mohl jste dát i více než jen jeden gól. Ve druhé půlce jste v první šanci poslal míč vedle, proč?

Klimoš (Jan Kliment) mi to poslal perfektně a rozhodoval jsem se, zda brankáře obstřelit pravačkou, nebo si to pustit na levou. Zvolil jsem levou, ale gólman mi zmenšil úhel a bylo těžké ho obstřelit.

Zleva Daniel Mareček ze Slovácka, Kristi Qose z Karviné a Josef Divíšek ze Slovácka

Vladimír Pryček, ČTK

Gólu jste se dočkal. Nebyl jste překvapený, jak vám to domácí Jean hezky naservíroval do šance?

Popravdě ani nevím, kdo mi to tam nahrál, byla to taková trma vrma. Balon se vykulil přede mě a docela dobře jsem zareagoval. Nijak moc jsem nemířil, podařilo se mi to poslat brankáři mezi nohami, bylo to štěstí.

Minule jste doma s Karvinou dostal balonem do oka a musel jste střídat. Připomněl jste si nepříjemné zranění, které vás na nějaký čas vyřadilo ze hry?

To ne, ale bylo to nepříjemné, marodil jsem s tím měsíc. Je to takové nefotbalové zranění, nikdy dřív jsem ses tím nesetkal. Ale k fotbalu oči potřebujete, tak jsem rád, že už je to v pohodě.

Jak dlouho jste rozdýchávali domácí porážku s Mladou Boleslaví (0:1)?

Drželo se nás to hodně, až ve čtvrtek v pátek jsme to ze sebe shodili. Byli jsme z té porážky hodně zklamaní. Je dobře, že jsme se s ní ponaučili.

Proti Mladé Boleslavi nebyl kvůli trestu za čtyři žluté karty přítomen trenér Martin Svědík. Bylo znát, že je zase zpátky?

Bylo to slyšet i vidět. Jsme na to už ale zvyklí. Je impulsivní trenér, křičí, hecuje nás. Jsme rádi, že se vrátil, patří tam. Dokáže nás vyburcovat, ví, jak má zareagovat. Po zápase se ale chová úplně jinak. Je v pohodě, neřekli byste, že může mít v zápase takové nervy.

Trenér Slovácka Martin Svědík sleduje dění na hřišti v utkání 31. kola české fotbalové ligy.

Vladimír Pryček, ČTK

Scházel proti Mladé Boleslavi? I proto jste to nezvládli?

Hlavně jsme to nezvládli my na hřišti, to trenér neovlivní a nechtěl bych se na to vymlouvat. Ale kdyby byl v poločase v šatně, tak by nám vyčistil trochu žrádlo, jak se říká. A to by nás možná nastartovalo do druhého poločasu.

Plzeň, kde jste hrál jedenáct sezon, po remíze s Příbramí propustila trenéra Adriana Guľu. Už jste stihl s kamarády z Plzně tuhle situaci probrat?

Situaci samozřejmě sleduju. Jsem s klukama v kontaktu, bavíme se o tom. Ta situace tam teď není dobrá a kluci asi potřebovali nějaký impulz. Co vím, tak hráči na něho měli pozitivní ohlasy, ale když nejsou výsledky, tak se to většinou řeší odvoláním trenéra. Přijde někdo nový a uvidíme, zda dá týmu impulz, nebo se bude muset změnit něco jiného. Plzeň ale patří jinam, než kde se nachází.