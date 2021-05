Prohra s mistrem? Látal znovu žehral na žalostnou finální fázi

Finální fáze! To je podle kouče fotbalistů Olomouce základní kámen úrazu jeho týmu. Hanáci herně soupeře přehrávají, nebo s nimi alespoň drží krok. Jenže jejich efektivita je mizerná. Projevilo se to i ve 31. kole, kdy doma podlehli Slavii 0:1. Duel byl vyrovnaný. Jenže slávisté jednu šanci proměnili, Sigma se gólově neprosadila, a tak vyšla bodově naprázdno. Na vlastním trávníku nevyhrála už sedmé utkání v řadě.

Látal ofenzívu svých svěřenců po utkání s Pražany kritizoval. „Oproti nedávnému pohárovému duelu, který jsme tady prohráli 0:3, jsme byli Slavii důstojnějším protivníkem. Bohužel, zase se projevilo, co nás provází v průběhu celé sezony. Výborně jsme presovali, získali spoustu míčů, ale ve finální fázi jsme znovu nedokázali nadějné akce dohrát. To je to, co nás dlouhodobě neskutečně sráží. Do otevřené obrany jsme se dostali několikrát, ale místo, abychom ní projeli, všechno zpackáme a k zakončení se nedostaneme. Kvalita nám prostě v útočné fázi chybí," jasně pojmenoval příčiny nezdaru.

Zápas byl podle něj, ale i podle soupeřů vyrovnaný, remízový. „Dopustili jsme se však jedné drobné chyby při standardce, kterou soupeř potrestal a sami jsme se gólově prosadit nedokázali. Dřeli jsme, chtěli udělat dobrý výsledek, ale zase jsme, neuspěli, prohráli a jsme z toho zklamaní," kroutil hlavou trenér Hanáků.

Odmítl přitom, že by Slavia, jak prohlásili střelec jejího gólu Jan Kuchta a kouč Jindřich Trpišovský, jeho tým udolala po přestávce fyzicky. „Měli jsme trochu problémy. Proto jsme vystřídali Poulola, který dostal už osmou žlutou kartu. Místo něj přišel Víťa Beneš, a pak jsme hráli dobře. Slavie se v té pasáži utkání k ničemu nedostala, až po tom nešťastném rohu, kdy se trefil Kuchta. A tutovka Tecla? Tu neberu, to už jsme hráli s Romanem Hubníkem na hrotu, moc jsme to otevřeli," hodnotí duel kouč Hanáků.

"Do toho gólu jsme ale možná pracovali lépe, než v prvním poločase. Chybí nám ale kvalitní dohrání, o němž jsem hovořil. Nebylo to o fyzičce. Samozřejmě, když od 80. minuty hrajete nahoru dolů a se stoperem na hrotu, tým silný jako je Slavia, si nějaké šance vytvoří," tvrdil Látal, který po dohodě s vedením klubu v příští sezóně už Sigmu dál nepovede.

K důvodům, které v to vyústily, se však vyjádřit nechtěl. „Do konce sezony jsou ještě tři zápasy. Myslím, že na nějaké hodnocení bude ještě čas. Teď se soustředím na to, co nás ještě čeká. Se sportovním ředitelem probíráme určité věci. Chce vidět v akci hráče, kteří moc příležitostí dosud nedostali. Proto příště v Opavě přijdou změny. V sestavě se asi objeví více mladých kluků," dodává trenér, který Sigmu vede od května 2019.