Plavšič jen na tribuně! Nevešel se do nominace, udělali jsme dobře, říká Vrba

Fotbalová burza se dává do pohybu. Ještě během duelu s Baníkem (3:1) se objevila informace, že fotbalová Sparta si vyhlédla 26letého levého beka Caspera Höjera z Aarhusu. Českou scénou ovšem hýbe chystaný přestup Srdjana Plavšiče do Slavie. Tím spíše, když srbský záložník zůstal v neděli jen na tribuně. „Nevešel se do nominace,“ konstatoval trenér Pavel Vrba.

Srbský šikula se dlouhodobě neprosadil do základní sestavy Letenských, pravidelně začal hrát až pod novým koučem Vrbou. Jeho případný přesun do Edenu by však samozřejmě byl pikantní a pro sparťanskou obec citlivý.

„Sám hráč by měl říct, co chce. Jestli svou budoucnosti vidí ve Spartě, měl by to jednoznačně definovat. Pokud má v úmyslu odejít, bylo by fér, aby to řekl a my se podle toho zařídili," vyzval Plavšiče trenér Pavel Vrba v podcastu pro Sparťanské noviny, který byl zveřejnil ráno v den zápasu.

Zatímco ve středečním poháru proti Slavii nastoupil v základní sestavě, na duel s Baníkem se Plavšič díval jen z tribuny.

„Nevešel se do nominace, vždy v ní může být jen osmnáct hráčů. A udělali jsme dobře, když jsme vyhráli 3:1. Ti, co nastoupili, hráli dobře," řekl Vrba v rozhovoru pro 02 TV Sport.

Spekulace tak neutišil, spíš naopak. Již ve středu čeká Spartu další klíčový duel, dohrávka s Plzní.

Zleva slávista Lukáš Provod a sparťan Srdjan Plavšič.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jestli nastoupí příště? Když bude v týdnu pracovat, není důvod, aby v nominaci nebyl. Je tady ale spousta zkušených hráčů, takže uvidíme," poznamenává Vrba.

„Spekulací jsem já už zažil... Plavšič tvrdí, že s nikým nejednal, že nic není pravda. Uvidíme, co bude v létě," dodává ještě kouč.

„Plavšič vlastně rok nebyl členem základní sestavy, nehrál loni na jaře, osmnáct měsíců před koncem smlouvy, nehrál ani na podzim. Až když tým převzal Pavel Vrba, dostal šanci a trenér za mnou následně přišel, že by s hráčem chtěl pracovat dál. Od té doby pracuji, abych Pavlovi vyhověl," netají sportovní ředitel Tomáš Rosický, že původně s prodloužením smlouvy, která Srbovi končí, nepočítal.