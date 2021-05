Na Kuchtu nejdřív křičel, pak ho ale kouč chválil: Skvělá čísla, žádný útočník na světě by se za ně nestyděl

Ke koruně krále střelců má ze všech uchazečů už zase nejblíž. Stačilo přitom, aby mu v nedělním ligovém duelu na Hané posadil Alexander Bah míč přesně na hlavu. „Trénujeme to takhle. Při zahrávání rohu máme mít dva hráče na určených místech. Já byl jedním,“ přiznával Jan Kuchta, že měl při parádním centru dánského spoluhráče na vybranou. „Buď hlavou míč jenom líznout ke vzdálenější tyči, aby ho někdo dorazil, anebo zkusit, aby zapadl do brány.“

Kuchtovi vyšla varianta druhá, protože po jeho hlavičce se natahoval olomoucký gólman Mandous marně.

„Pomohl jsem mužstvu k vítězství, to bylo důležité," ujišťoval slávistický střelec, že víc než vidina individuální trofeje pro něho znamená pokračující tažení jeho týmu za ligovou neporazitelností a rekordy.

„Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že prvenství mezi ligovými střelci nemám v hlavě. Jsme ovšem v mančaftu tři, kteří na něj můžeme pořád myslet, protože máme podobný počet gólů," připomínal, že Stanciu má na kontě jen o dvě trefy méně než on a Sima vracející se po zranění do sestavy zaostává pouze o tři branky.

Fotbalisté Slavie se radují z branky

Profimedia.cz

Přesto se Kuchta po půlhodině nedělního olomouckého duelu nijak nehrnul k míči, když sudí Marek mínil nařídit proti bráně Hanáků penaltu.

„Role v mužstvu jsou jasně dané. Nico kope standardní situace nadstandardně," připomínal, že rumunský legionář svou kopací technikou spoluhráče výrazně převyšuje, takže trestné a pokutové kopy jsou na něm.

V Olomouci se Stanciu k exekuci penalty nedostal a Kuchtovi se na dohled nepřiblížil, neboť rozhodčí na pokyn od videa pokutový kop nakonec odvolal.

I jedna trefa však Slavii na výhru stačila.

Právě Kuchtova. V lize už čtrnáctá, v osmatřiceti zápasech, v nichž se ve slávistické sestavě v sezoně objevil, už devatenáctá.

Pořadí nejlepších ligových střelců 1. Jan Kuchta Slavia 14 2. Ivan Schranz Jablonec 13 3. Jean-David Beauguel Plzeň 12 Martin Doležal Jablonec 12 Nicolae Stanciu Slavia 12 6. Lukáš Juliš Sparta 11 Abdallah Sima Slavia 11

„Mohlo jich být víc. I v Olomouci... Třeba v situaci, kdy jsem měl po brejku volit místo střely přihrávku na Tecla, protože on by mi balon vrátil balon před prázdnou bránu. Však mě za to také trenér seřval."

Pravdou je, že křik slávistického kouče byl slyšet i na tribuně, po zápase však Jindřich Trpišovský Kuchtu chválil.

„Není to s ním vždy úplně jednoduché. Ale dali jsme se na vojnu, takže spolu válčíme. V dobrém, samozřejmě, protože když jsme ho brali z Liberce do Slavie, věděli, jaký je a že to s ním není jednoduché," netajil, že má Kuchtu prokouknutého skrz na skrz.

„Je to bojovník, má v sobě emoce i herní inteligenci, je to hodně komplexní hráč, který nám při výstavbě hry hodně pomáhá. Hraje náročným stylem a je terčem mnohých zákroků a soubojů," připomínal, že přínos nejlepšího ligového střelce pro slávistický tým je nejen v gólech, které dává.

Jan Kuchta ze Slavie se raduje z gólu během semifinále MOL Cupu na hřišti Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

Jenže právě góly a asistence jsou měřítkem, díky nimž se Kuchta v sešívaném dresu tolik zviditelnil. Přitom mu k tomu stačila necelá sezona.

„Přišel jsem z Liberce zraněný, navíc mě jako prvního v týmu zasáhl covid. Trenéři věděli, že musím dohnat tréninkové manko, protože můj fyzický fond se do jejich herního stylu hodí. Potřeboval jsem ale čas," vysvětluje Kuchta.

„I tak jsou jeho individuální čísla skvělá, Vždyť už teď má ke třiceti bodům, za což by se nestyděli žádní útočníci na světě. A to za necelou sezonu. Přitom je prvním rokem ve velkém klubu jako útočník číslo jedna a pořád se učí. Teď hlavně pracujeme na tom, aby jeho výkony byly vyrovnané," glosoval výkonnostní vzestup svého svěřence Trpišovský.