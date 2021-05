Z naší hry bolí oči, vysvětluje šéf zlínských fotbalistů odvolání kouče Páníka. Bílka mu uzmula Plzeň

To, co mnozí očekávali už po minulém domácím zápase, v němž zlínští fotbalisté schytali čtyřgólový výprask od pardubického nováčka, přišlo až po dalších dvou týdnech. Přestože mezitím uhráli Ševci remízy v Teplicích a s Opavou, čímž si definitivně pojistili prvoligovou příslušnost i pro příští sezonu, skončili u týmu hlavní kouč Bohumil Páník i jeho asistent Jan Somberg. Mužstvo ve zbývajících třech kolech povedou trenér béčka Jan Jelínek s dalším dosavadním asistentem Davidem Hubáčkem.

„Proč jsme se rozhodli pro změnu zrovna teď? Protože z naší hry bolí oči. Náš herní projev je šílený a přišlo mi, že měl spíš ještě sestupnou tendenci. Jsem přesvědčený, že nemáme špatný kádr. Čekám proto zlepšení," říká majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka. Nechtěl už prý s odvoláním váhat. „Dosavadní trenéři by stejně skončili po sezoně, a tak bylo zbytečné jim dávat nějaký signál, že by mohli pokračovat," má jasno.

Řešení s dvojicí Jelínek - Hubáček je podle něj dočasné do konce stávající sezony. „Už proto, že nevlastní nejvyšší trenérskou licenci," připomněl Červenka. Co nejdřív chce přivést do Zlína nového hlavního kouče. Přiznává, že jeho prioritou byl návrat Michala Bílka, který už v moravském klubu v minulosti působil. Bývalý reprezentační kouč se však v neděli domluvil s Plzní. „Jednali jsme s ním, ale nabídka Plzně námluvy ukončila. Chápu ho, Viktorka pořád patří v Česku k top klubům," nevyčítá Bílkovi jeho rozhodnutí.

Červenka připouští, že s oslovováním dalších adeptů začne teď odznova. „Několik jmen pochopitelně v hlavě mám. Rád bych, abychom měli jasno co nejdřív. Několika dosavadním hráčům končí smlouvy, a nový kouč by si měl říct svoje k tvorbě kádru pro příští prvoligový ročník," nehodlá s hledáním Páníkova nástupce příliš váhat.

Netrvá na tom, že nový kouč musí být z Moravy, aby to neměl do Zlína daleko. „Ať si je klidně z opačného konce republiky. Musí ale ve Zlíně bydlet a s klubem žít. Ne si odtrénovat, sednout do auta a odfrčet," klade si šéf Fastavu podmínku.