Haló, tady Šádek, chcete trénovat Plzeň? Bílek se ujal vlády nad Viktorií

V pondělí dopoledne vedl svůj první trénink v Plzni. Už ve středu ji kouč Michal Bílek povede v ligové dohrávce na půdě Sparty, se kterou jako hráč získal sedm mistrovských titulů. A v roli trenéra double. „Naším cílem je dostat se do předkol Evropské ligy, věřím, že to zvládneme," prohlásil nástupce odvolaného Adriana Guľy v rozhovoru pro klubový web.

Angažmá někdejšího reprezentačního kouče se zrodilo během 24 hodin. Po zpackaném nedělním duelu s Příbramí (3:3), který Viktorii notně zkomplikoval útok na čtvrtou příčku, se Bílkovi ozval majitel klubu Adolf Šádek.

„Nabídl mi, jestli chci trénovat Plzeň. Souhlasil jsem, během dne bylo všechno vyřešené. Ambice zůstávají vysoké. Do konce ligy zbývají čtyři zápasy, plus nás čeká finále MOL Cupu. Chceme si zajistit kvalifikaci o Evropskou ligu. Kádr je dobrý, potřebujeme zabrat hned ve středu proti Spartě. Pokud se nám to podaří, věřím, že sezona bude nakonec úspěšná," uvedl Bílek.

V pondělí se poprvé setkal se svými svěřenci i s vedením, poté vedl svůj první trénink. Jaký z něj měl pocit? „Měli jsme taktickou jednotku. Řekli jsme si, jak bychom chtěli hrát. Byl bych tedy radši, kdybychom měli zápas až o víkendu, aby měli kluci víc času na vstřebání stylu, který chceme produkovat. Ale nic se neděje, věřím, že na Letné odvedeme dobrou práci s kvalitním výsledkem," podotkl 56letý trenér, který do listopadu působil u kazašské reprezentace.

Michal Bílek diriguje svůj první trénink Viktorie.

„Měl jsem pět měsíců pauzu, jsem plný očekávání, moc se těším," doplnil Bílek, který vedl Plzeň v roce 2006. Už tehdy byl v kádru plzeňský patriot David Limberský. Teď společně budou usilovat o záchranu sezony. Pokud by Plzeň zůstala třetím rokem bez evropských pohárů, byla by to pro ni obrovská finanční komplikace. Nakopne Bílek Viktorii už ve středu na Letné?

Mluvčí Viktorie Plzeň Václav Hanzlík o situaci po odvolání trenéra Adriana Guľy

