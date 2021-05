Tak si plav! Srb neprodloužil smlouvu ve Spartě. Kam míří?

"Agent Srdjana Plavšiče oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce. Jednání mezi ACS a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena," uvedl klub na facebooku.

Před časem se začalo spekulovat, že Plavšič odejde do Slavie. Podle některých zdrojů už tam šikovný záložník dokonce podepsal smlouvu.

"S nikým jsem nejednal, jednáme jen se Spartou, jestli bude nová smlouva," ujistil sám hráč minulý týden na sociální síti.

To samé zopakoval v kabině trenérům i spoluhráčům.

„Sám hráč by měl říct, co chce. Jestli svou budoucnosti vidí ve Spartě, měl by to jednoznačně definovat. Pokud má v úmyslu odejít, bylo by fér, aby to řekl a my se podle toho zařídili," vyzval ho trenér Pavel Vrba koncem týdne v podcastu pro Sparťanské noviny.

Vrba si o něj řekl. Pozdě...

„Plavšič vlastně rok nebyl členem základní sestavy, nehrál loni na jaře, osmnáct měsíců před koncem smlouvy, nehrál ani na podzim. Až když tým převzal Pavel Vrba, dostal šanci a trenér za mnou následně přišel, že by s hráčem chtěl pracovat dál. Od té doby pracuji, abych Pavlovi vyhověl," doplnil ho sportovní manažer Tomáš Rosický.

Igor Gluščevič (vpravo) znovu na Letné... Tentokrát jako agent při příchodu Srdjana Plavšiče.

Zatímco minulou středu ještě Plavšič nastoupil v základní sestavě pohárového duelu právě proti Slavii (0:3), v neděli už ligový zápas s Baníkem (3:1) sledoval jen z tribuny. Kouč Vrba řekl, že se Srb nevešel do nominace, ale není vyloučeno, že se do ní zase vrátí.

Paradoxní je, že Plavšičův agent Igor Gluščevič je bývalý hráč Sparty, který ho také na Letnou před čtyřmi lety v létě 2017 přivedl. A teď si ho zase odvede...

Pro případné zájemce o Plavšičovy služby byl zatím problém ve výši smlouvy, která je jako jedna z posledních pozůstatkem štědré éry italského kouče Andrey Stramaccioniho.

Ne tak pro Slavii, navíc když Plavšičovi smlouva na Letné končí a po sezoně bude volný...

