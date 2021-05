Odrodilec Brabec zasadil Spartě první ránu. Bohužel dominovala, uznává

Sporný gól. Televizní záběr ukázal, že mu předcházela hra rukou plzeňského útočníka Ondráška. Branka nicméně platila a Viktoria hned od 11. minuty držela v ruce velký trumf v podobě vedení.

Jakub Brabec se proti svému bývalému týmu prosadil po rohovém kopu, nadvakrát. Balon si paradoxně narazil právě o spoluhráče Ondráška.

„Myslím, že když už dám gól, tak přesně takhle. Nějak mi to tam propadne tak, že nemám čas přemýšlet. A teď jsem měl dokonce dva pokusy, takže jsem rád," usmívá se v rozhovoru pro klubovou televizi obránce, který dotlačil balon do sítě i v nedělním duelu s Příbramí.

Na Spartě se prosadil ze standardky. „V celé sezoně máme strašně moc rohů a nebývali jsme z nich úspěšní. Jsem rád, že aspoň v posledních utkáních si jimi trošku pomáháme," kvituje.

Podstatné však je, že jeho gól Viktorii na výhru nestačil. „Sparta dominovala celé utkání. Dařilo se nám to zachytávat, ale jednou jsme tam bohužel byli trošku otevření a oni situaci vyřešili," lituje Brabec.

Bílek na Letné zaparkoval autobus

Nový kouč Michal Bílek hned při svém příchodu výrazně změnil rozestavení, naordinoval mužstvu opatrnější taktiku. „Na jednu stranu bylo změn hodně, ale na druhou si říkám, že už máme všichni něco odkopáno. Musíme si určitě ještě zvyknout a doladit spoustu věcí," plánuje kapitán.

V systému se třemi stopery se vedle Brabce a Filipa Kaši objevil také uzdravený Lukáš Hejda, který v základní sestavě nastoupil poprvé od 17. ledna.

„Z hlediska komunikace jsme to měli jednoznačně jednodušší. Myslím, že nám třeba i víc vyhovuje, že se vzájemně zajišťujeme a soupeř má míň prostoru. Do nějaké šedesáté minuty se potvrzovalo, že se do nás Sparta těžko dostává. Ale bohužel to nevydrželo," lituje Brabec.

