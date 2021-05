Pohnojili jsme to, poháry jsou už jen teorie, hořekoval Rabušic

„Mrzí to strašně! Šance jsme měli, ale dlouho nám nebylo souzeno dát gól, neproměnili jsme ani penaltu. Sice jsme se pak dostali do vedení, ale v 93. minutě inkasujeme... Evropské poháry jsou už jen teorií, pohnojili jsme si to, už to bude strašně těžký," řekl nejzkušenější hráč modrobílé sestavy.

Slovan by se v případě výhry posunul o bod před Plzeň na páté místo, které může znamenat vstupenku na evropskou scénu. Jenže po remíze naopak může dvě kola před koncem Viktorka Liberci odskočit o čtyři body, pokud v neděli vyhraje na hřišti Pardubic.

Rabušic si vyčítal své šance především ze třetích minut obou poločasů. Nejprve se v úvodu první půle ocitl po centru Peška volný před malým vápnem, jenž míč od něj šel mimo tyče. „Byl jsem sám před brankářem. Balon skákal, takže jsem se hlavně soustředil, abych ho trefil a nepřestřelil. A trefil jsem to špatně," zhodnotil.

Podruhé mohl skórovat opět krátce po pauze. Jeho hlavičku však Martin Berkovec na poslední chvíli vytáhl dlaní z brankové čáry. „Nevím, jestli to ještě někdo tečoval, ale netrefil jsem míč dobře... Vlastně ani pořádně nevím, jak to bylo. Každopádně z takových šancí musím dát minimálně dva góly, zápas by skončil tři čtyři nula. Bohužel jsem je nedal," litoval.

Střelecky ho v 77. minutě zastoupil střídající Jhon Mosquera. Pohárový adept však těsné vedení neudržel. V 93. minutě vyrovnal Antonín Růsek. „Musíme zápas dohrát zkušeněji. Nevím, co vyrovnání předcházelo, ale co si vybavuju, Brno mělo za celý zápas jednu šanci Štěpanovským v prvním poločase, jinak nic. Tohle musíme dohrát na jejich polovině," pověděl Rabušic.

Připomeňte si nového člena Dvorany slávy #FCSL ve vzpomínkovém videu. pic.twitter.com/hvLs64sxcb — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 14, 2021

Emoce prožil už před zápasem, kdy Slovan uvedl do Dvorany slávy jeho kamaráda a bývalého spoluhráče z Brna i Liberce Josefa Šurala, který před dvěma lety tragicky zahynul při autonehodě. „Vnímal jsem to asi trochu víc než ostatní. Když jsem viděl Šuryho dresy s číslem 23, vybavily se mi vzpomínky... Ale jakmile začal zápas, soustředil jsem se jen na něj," řekl.

„Rabušic byl v základu, věřili jsme, že pro Pepu vstřelí gól, ale nebylo mu přáno. Nakonec Pepa vzhledem k tomu, že je příznivec obou klubů, v Liberci i Brně zanechal velkou stopu, tam nechal své srdce a asi přál remízu," uzavřel kouč Slovanu Pavel Hoftych.