Baník táhl za výhrou objev Buchta. Má super období, ale může být ještě lepší, míní trenér Smetana

A přestože domácí vstřelili čtyři góly, o snadném vítězství nakonec hovořit nemohli. Poločasové vedení domácí během pár okamžiků trestuhodně ztratili, znovu se ale mohli spolehnout na objev posledních týdnů Davida Buchtu.

Mladý ostravský útočník se na výhře 4:2 kromě vítězného gólu podílel i dvěma asistencemi a vylepšil si už tak parádní statistku posledních dní. V posledních šesti zápasech vstřelil 21letý ostravský odchovanec pět gólů a na tři přihrál. „Sedí tady naproti mně, takže všechno slyší," pousmál se trenér Baníku Ondřej Smetana nad dotazem na Buchtovu formu.

„Třeba minule na Spartě nebyl jeho výkon ideální, ale gólem nám dal naději na bodový zisk. Má teď super období. Hodně na sobě pracuje a maximálně využil šanci, kterou dostal. Když se zlepší po fyzické stránce, tak ještě půjde nahoru," pochválil svěřence Smetana.

A Buchta souhlasil. „Moc jsem nehrával, mám co dohánět. Minule jsem už zvládl devadesát minut, proti Zlínu přes osmdesát. Je to každým zápasem lepší," svěřoval se Buchta, kterému vůbec nevadí, že nenastupuje na stabilním místě. Někdy dostane za úkol podporovat útok z pozice podhrotového hráče, proti Zlínu mu patřilo levé křídlo.

„Od juniorky jsem hrál především pod hrotem. V áčku jsem dost často na křídle a ze začátku jsem se tam necítil nejlépe. Ale už jsem si zvyknul. Je mi docela jedno, ze které strany hraju, už mi to tam sedí a jsem velmi spokojený. Jsem rád za každý gól i asistenci. Čím více jich bude, tím budu radši," usmíval se Buchta.

Na výhře nad Zlínem se podílel dvěma nahrávkami, které v gól přetavil Tomáš Zajíc. Vítěznou trefu přidal v 72. minutě ránou z voleje po centru Filipa Kaloče. Gólem na 3:2 zlomil Buchta nerozhodný stav, k němuž se hosté propracovali slepenými brankami v 52. a 54. minutě.

„Soustředil jsem se hlavně na to, abych nebyl v záklonu a poslal balon dolů kolem gólmana. Vypadá to, že do čeho kopnu, to mi tam teď padne. Ale není to tak úplně. Proti Zlínu jsem mohl dát dva tři góly, takže je na čem pracovat. Cítím se teď ale na hřišti hodně dobře, více si věřím, do zápasů i tréninků se snažím dávat maximum a doufám, že mi forma vydrží co nejdéle," svěřoval se ostravský fotbalista.