Ml. Boleslav - Sparta 4:5 Hancko rozhodl nevídanou přestřelku, favorit vydřel výhru a náskok před Jabloncem

Jablonec dal sobotním selháním v Příbrami konkurentovi šanci, v jakou snad Sparta ani nedoufala. Středeční výhru nad Plzní zaplatila ztrátou Čelůstky, při jehož zranění se do sestavy vrátil mladý Vitík. Jinak se vítězná sestava neměnila.

Začátek utkání byl plný událostí. Hosté měli hned v první minutě velké štěstí, když brankář Nita při rozehrávce napálil míč do atakujícího Klímy, od něhož se odrazil do tyče. Favorit se tak mohl ujmout vedení. Hložek prošel domácí obranou a uvolnil do křídla Karlssona. Švéd ještě zvedl hlavu a naservíroval míč Wiesnerovi, který už zakončoval do prázdné branky.

Sparta ovšem vedla jen tři minuty. Vitík se zapomněl na útočné polovině, Zmrhal založil rychlý brejk a Michal Škoda ho parádně dohrál. Od prsou si zpracoval míč do běhu a přes Hancka s Hanouskem se probil k důraznému vyrovnání.

VÍTĚZSTVÍ!



Odvážíme si tři body z Boleslavi, kde jsme nastříleli pět branek! Dobrá práce, pánové! 💙💛❤️#acsparta pic.twitter.com/Ifere2jXJp — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 16, 2021

Inkasovaný gól Spartu zaskočil a musela být ráda, že brzy také neprohrávala. Matějovský se totiž v souboji kapitánů před vápnem zbavil Dočkala a poslal míč efektně do sítě. Rozhodčí Ginzel ovšem na pokyn VAR situaci přezkoumal a kvůli Škodově ofsajdu gól neuznal.

Branky nicméně padaly dál. Pražané uspěli s přímočarostí. Po Nitově výkopu Juliš se Sáčkem připravili šancí Karlssonovi a švédský křídelník z otočky skóroval. Jenže znovu po třech minutách vyrovnali. A opět po spolupráci stejné dvojice jako poprvé. Škoda po Zmrhalově rohu potvrdil, že bránění standardek je pro Spartu dál slabinou. A protože Šeda lapil Karlssonův přímý kop, divoký poločas skončil smírně.

Druhý začal ve stejném duchu. Matějovský vyzval Zmrhala a exslávista po dvou asistencích také suverénním zakončením skóroval. Ani Bolka si ovšem vedení nevážila. Preisler fauloval Wiesnera a Hancko penaltu stejně jako proti Plzni proměnil.

Ani v tomto bodě kanonáda neskončila. Také Sparta se po rohu prosadila, Karlssonův centr hlavou proměnil Hancko. V nastavení pojistil tři body střídající Polidar. Oslavu ofenzivy pak parádní střelou přes hlavu uzavřel domácí Budínský.