Tvrdík naznačil, Trpišovský dopověděl: Sima v létě ze Slavie odejde, proto teď hraje o svou cenu

To sám nejvyšší slávistický boss vypustil džina, který tolik znepokojil národ sešívaných fanoušků. „Simu bude velmi těžké držet, protože on už to má také trochu v hlavě,“ potvrdil Jaroslav Tvrdík, že mistrovský klub se chystá a připravuje na letní odchod mladého senegalského zázraku. „Bude to o nabídce, která u nás přistane,“ nemohl samozřejmě slova svého nejvyššího nadřízeného dementovat trenér Jindřich Trpišovský poté, co do nedělního ligového duelu s Karvinou postavil Abdallaha Simu po delší době zase do základní sestavy.

Ani Sima ovšem Slavii nespasil. Ani nemohl, dlouhé tréninkové manko na něm bylo příliš patrné, takže i senegalský zázrak se v epilogu 32. dějství nejvyšší domácí soutěže na trávníku trápil stejně, jako jeho spoluhráči.

„Není to on. Zápasové manko je na něm patrné. Chybí elastičnost, dynamika, pohoda. Není ale divu, když trénuje teprve deset dnů a před tím neudělal půldruhého měsíce rychlý krok. A jeho hra je přitom na rychlosti a dynamice závislá," ví kouč mistrovského celku sám nejlépe, jak moc Simu zranění zbrzdilo a jeho výkonnostní vzestup utnulo.

Přesto kolem něho panuje šrumec. A náramný, což mu samozřejmě motá hlavu.

„Právě o hlavě to teď je. Je to citlivý kluk, kterého před rokem nikdo neznal a najednou se kolem něho točí fotbalový svět. Navíc on sám je na sebe hodně náročný, takže samozřejmě není spokojený s výkony, z nichž býval dřív nadšený," přiznával Trpišovský, že se snaží dostat Simu zpět do herní, a hlavně psychické pohody.

Proto ho postavil už proti Karviné. Proto s ním počítá i pro tři zbývající zápasy, které Slavii ještě do konce soutěžní sezony zbývají.

Kvůli Simovi. Ale i kvůli zájemcům, kteří se kolem něho točí. Skautům, manažerům, klubům...

„Hraje o svou cenu a posun," pronesl pragmaticky Trpišovský.

„Písemně podaná nabídka nám na stole neleží, seriózně vedená debata s případným zájemcem také neproběhla. Ale registrujeme, že někteří zájemci už byli za jeho rodinou, že ho obtěžují agenti a je opravdu pod velkým tlakem," prozradil v podcastu Seznamu Jaroslav Tvrdík.

„I naši kluci ve West Hamu Souček s Coufalem potvrdili, že v přestupových preferencích skautů jejich klubu figuruje Sima hodně vysoko," přidal trenér.

„Proto myslím, že nabídka přijde. Určitě víc než dvojnásobná proti té zimní. Bude třeba nižší než naše očekávání, ale pak budeme vyjednávat s kupujícím, aby nám nechal víc procent z budoucích úspěchů hráče," nastínil Tvrdík, jaká varianta nejspíše nastane při prázdninovém jednání o transferu Simy.

„Také myslím, že to potrvá ještě dlouho. Všichni ví, co v něm dřímá, takže teď je důležité, aby podával výkony jako před zraněním. To aby nám co nejvíce pomohl v závěru sezony a my zároveň pomohli jemu. Nabídky řeší sportovní ředitel s vedením, cena, za kterou by mohl odejít, je stanovena, proto teď bude záležet na jeho výkonech a stavu," naznačil Trpišovský, že i on se s prázdninovým odchodem Simy pomalu smiřuje.