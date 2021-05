I největší boháč chybuje. A opory neprodávat, Vrba kvalifikace Ligy mistrů umí

Divočina v Mladé Boleslavi byla pro zainteresované fanoušky velkým náporem na srdce. „Dopředu je místy radost se na to koukat. Ovšem zadek byl mimořádně tragický," srovnává Fanda.

Od nového trenéra Sparty si hodně slibuje. „Pevně doufám, že neprodáme žádnou oporu, protože co si budeme povídat, Vrba prostě kvalifikace Ligy mistrů umí. A jestli se dají do léta do pořádku všichni zranění a posílíme po stranách, tak by mančaft ještě mohl ukázat nějaké solidní věci," doufá.

Se škodolibostí sobě vlastní kvituje, že sešívaní ztratili body remízou s Karvinou.

„Slavia sice láme rekordy, ale tentokrát to bylo takové jalové... A je fajn vědět, že i obránce s o parník největším platem v lize dělá chyby jako naše obrana," poukazuje na kiks Deliho, jehož měsíční plat se odhaduje na 2 700 000 korun.

Rozruch vzbudila výhra Příbrami nad Jabloncem. Překvapivá a pro kdekoho i podezřelá.

„No nevím... Že by Jablonec pustil zápas, když hraje o šanci na Ligu mistrů, a Příbram už se stejně nezachrání, se mi nezdá. Ale pravdou je, že vztahy těchto dvou klubů jsou, jak se říká v politice, nadstandardní. Každopádně my ze Sparty posíláme pěknou písničku!" usmívá se.

Více už v novém videu.