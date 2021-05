Veterán Drobný se loučil. Půjde do Řecka? Rýsuje se i štace v bundeslize!

Před samotným začátkem jste obdržel památeční dres od trenéra Jiřího Vlčka. Co jste v tu chvíli prožíval?

Bylo to těžký. Když jsem viděl Vlčáka s dresem, jak tam stál, jak jsme všichni zestárli... Bylo to dojemný a hezký. Měl jsem slzy na krajíčku. Vybavilo se mi, když jsem přišel tehdy v patnácti letech do Dynama a Vlčák tady na mě řval (úsměv). Chtěl bych mu strašně moc poděkovat. Nebýt takových trenérů jako on, asi bychom to nikdo nikam nedotáhli. Chtěl bych poděkovat i Mírovi Jirkalovi a Pavlu Tobiášovi, který mi dal šanci v lize.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný před utkáním se Slováckem spolu s trenérem Jiřím Vlčkem.

Václav Pancer, ČTK

Kdy bylo jasné, že v Dynamu už další sezonu nepřidáte?

Delší dobu, někdy od zimy. Ví se, že mám trochu jiné názory na fotbal než někteří lidé, kteří tady pracují, což je ale ve fotbale normální, že se prostě v určitých věcech neshodneme. Takhle to zkrátka v životě chodí. A navíc si myslím, že už je i čas v Budějovicích skončit. Už nevím, co bych klukům předal.

Hráčskou kariéru jste ještě neuzavřel. Jaké máte plány dál?

Mám rozjednaný post trenéra brankářů v jednom klubu v Německu. Víme, že bundesliga je trochu jiný level, všechno kolem fotbalu je na jiné úrovni. Během týdne by se mělo vše rozhodnout. Další možností je jít jako hráč do Řecka, bylo by co se týče života nejlepší. Ale zatím nevím, jestli bych do toho šel, a pak je ve hře možná ještě jeden klub v české lize. Ale muselo by mi to dávat smysl. Nebo skončím a dám si rok volno, což je taky alternativa. Ještě nejsem rozhodnutej.

Zleva Michal Tomič ze Slovácka a brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný.

Václav Pancer, ČTK

Preferujete Německo?

Je priorita. Když to vyjde, jdu stoprocentně tam. Když ne, jsou tři nebo čtyři další varianty. Jak říkám, musí mi to dávat hlavně smysl, jako před dvěma lety jít do Dynama, když se trápilo. Chtěl jsem pomoct a myslím, že jsem i pomohl. Nemáme se s klukama za co stydět, jak v minulé, tak letošní sezoně. Musíme si sáhnout do svědomí, že v tomhle stavu na víc nemáme než jedenáctý, dvanáctý flek. U mě nastal čas na změnu. Neříkám, že se tady trápím, ale měl by začít chytat Vorlís (Vojtěch Vorel), který na to stoprocentně má.

Brankář Českých Budějovic Vojtěch Vorel.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jak vidíte další mladíky?

Dan Kerl hodně vyrostl, nikdo mu tady moc nevěřil a já si naopak stojím za tím, že to je dobrej brankář. Měl by tady dostat šanci a šlapat Vorlísovi na paty. Přišel nový trenér brankářů Patrik Macej, kterýmu jsem se snažil předat nějaké zkušenosti. Myslím, že je učenlivý a že se moc snaží. Myslím, že v dalších dvou nebo třech letech nebude mít Dynamo problém na postu brankáře a s trenérem brankářů.

V říjnu oslavíte 42. narozeniny. Jak se cítíte po fyzické stránce?

Cítím se v pohodě. Je to spíš o hlavě, mě zatím nic nebolí, fyzicky se cítím v pohodě, ale už mi tady chybí jiskra do zápasů. Chtělo by to jít prostě do jiného klubu a všechno dělat nanovo. Dynamu strašně moc děkuju, že mi dalo ještě rok a půl fotbalový kariéry.