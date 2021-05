Poslední zápas jsem si představoval jinak, mrzí pokažená rozlučka špílmachra Sigmy

Derniéra to pro vás asi byla hodně špatná?

To jo. Takto jsem si to rozhodně nepředstavoval. Mělo to být úplně jinak. Začali jsme sice dobře, patnáct minut, ale z první šance jsme zase dostali gól. Letos je to prostě pořád dokola. No a následovaly dvě nezvládnuté standardky..., to se pak hraje těžko.

Z tribuny se zdálo, že přístup některých vašich spoluhráčů byl hodně laxní. Vnímal jste to stejně?

Nechci na někoho házet špínu. Hlavně mě mrzí, že dostáváme laciné góly a celou sezonu.

V závěru, kdy jste odcházel ze hřiště, vám těch pár diváků, co do hlediště mohlo, tleskalo ve stoje. Co se vám v té chvíli honilo hlavou?

Bylo to moc hezké. Chtěl bych jim za to poděkovat. Krásné gesto. Moc si toho vážím. Mrzí mě sice ten výsledek, ale nakonec jsem si závěrečné vteřiny i trochu užil.

Před zápasem jste si jako kapitán něco řekl s Markem Matějovským. Týkalo se to zákroku, kterým vás v úvodu jara vyřadil na několik týdnů ze hry?

Ano. Říkal mi, že je rád, že jsem v pořádku. Myslím, že je fajn člověk. Popřál mi i hodně štěstí do další štace. V tomto duchu to probíhalo.

Po 13 letech v Sigmě Olomouc se David Houska 8⃣ rozhodl přijmout novou výzvu a po skončení smlouvy klub opustí. Dnes se s dlouholetou oporou a kamarádem rozloučíme 💙 #Housidíky pic.twitter.com/8SRaCwOgwF — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) May 23, 2021

Jak těžké bylo se po tom zranění vrátit. Případné další by pro hráče, který je bez smlouvy, a hledá nové angažmá, bylo asi problémem?

Věděl jsem, že to není vážné, že po třech, čtyřech týdnech to bude v pohodě. Měl jsem to tak nastavené. V této sezóně jsem léčil více neduhů, třeba na podzim, kdy to bylo horší. Omezovalo mě to více. Jsem však samozřejmě rád, že to všechno dopadlo dobře. Víc bych se k tomu vracet nechtěl.

Máte už jasno, kde v příští sezóně budete působit?

Nemám. Kdybych to věděl, klidně vám to teď řeknu. Pořád ale čekám, jak se situace vyvine.

Můžete si vybírat? Máte nabídek víc?

Něco bylo už v zimě, ale to jsme si vyhodnotili tak, že to není to pravé, ořechové. Uvidíme, jak se všechno sejde, jaké možnosti se naskytnou. Teprve jsme na začátku.

Preferujete cizinu, nebo je pravděpodobnější, že zůstanete v české lize?

Nechtěl bych to specifikovat. Až budu znát nabídky, vyberu si. Určitě teď neřeknu, že vyloženě něco ne, protože pak se třeba může stát, že ano.

Ohlédnete-li se za těmi třinácti lety v Olomouci, tak jaké byly?

Byly to tady super roky, už skrz osobní život. Mám tu rodinu, kamarády, a nejen ty fotbalové. Jsem rád, že jsem se sem tenkrát, v patnácti, vydal. Byly tady krásné zápasy, stejně jako neúspěchy. I ty k tomu však patří.

Který jeden zápas, co vám uvízl v paměti, byste vypíchl?

Odpovím jako asi všichni kluci, co to zažili. Evropské poháry. Ty byly nejvíc. Úžasné bylo, když nám děkoval vyprodaný stadion po prohraném duelu se Sevillou. To nám naskakovala husí kůže. Sigmě přeji, aby si takových utkání zopakovala víc.

V posledním kole jedete do Liberce. Bude to už bez vás?

Těžko říct. Původní dohoda zněla, že dnes to bude poslední zápas. Trápí nás ovšem obrovská marodka, tak uvidím, jak to trenér vyhodnotí. Bude-li chtít vyzkoušet mladé kluky, tak pojedou oni. Když mu ale lidi budou chybět, určitě mu neřeknu ne.

Bez ohledu na poslední zápas, jaká sezona, v níž skončíte desátí, byla?

Neslaná, nemastná, průměrná. Dalo se z ní vytěžit víc. Byla spousta špatných věcí, které se opakovaly a za takové situace nemůžete být úspěšní. Bodů, které jsme jen na podzim poztráceli v posledních minutách, to bylo šílené. Kdybychom je měli, byli bychom na předních příčkách a na jaře by se nám hrálo lépe.

Plánujete nějakou rozlučku se spoluhráči?

Všichni víte, jak je to v nynější covidové době těžké. Něco však třeba vymyslíme. Uvidíme.