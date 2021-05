Karvinský všeuměl Janečka po sezoně končí. Bude mi osmatřicet, už přesluhuji, vtipkoval

Domácí loučení s fanoušky se povedlo. Karviná přerušila domácí sérii porážek, porazila ve 33. kole Teplice 2:0 a Janečka odehrál posledních sedmnáct minut. Po utkání obešel stadion a s karvinskými fanoušky se rozloučil. „Nachystali mi na rozloučenou hezký transparent, to od nich bylo pěkné. Jsem v Karviné přes pět let, to není málo," uvedl Janečka.

Rodák ze slovenské Levoče zatím nemá jasno, jakým směrem se vydá. „U fotbalu chci zůstat. Nějaké nabídky jsem dostal, ale teprve se rozhodnu, zda budu pokračovat v profesionální kariéře, nebo se vydám jinou cestou. Mým klukovským snem bylo stát se fotbalistou, to jsem si splnil. V červnu mi ale bude osmatřicet let a dá se říct, že už přesluhuji," svěřoval se Janečka, který v Karviné nastoupil snad na každé pozici.

Radost Karviné z první branky v zápase s Teplicemi.

Petr Sznapka, ČTK

Přicházel jako krajní obránce, více mu ale sedla pozice středního záložníka. Hrál v útoku i na stoperu. A když bylo nutno, zaskočil v záběru utkání proti mistrovské Slavii i za vyloučeného brankáře Petra Bolka. „Vždy jsem tvrdil, že nastoupím na jakémkoliv postu, kam mě trenér postaví. A když jsem šel tehdy do branky, tak se to vyplnilo. Pokaždé jsem ze sebe vydal maximum, přestože to nebylo vždy perfektní. Sám před sebou mám v tomhle ohledu svědomí čisté," říkal slovenský fotbalista.

Vybrat nejzásadnější moment karvinského působení hledal těžko. „Za těch pět let byly hezké i těžší chvíle. Ale vzpomínat budu například na seriózní a lidský postoj trenéra Webera pod kterého jsem přišel a po nímž se i rozloučím. Přestože jsme oba z Karviné na chvíli odešli. Kdybych někdy trénoval, tak bych si toho z něj chtěl hodně vzít a spoustu věcí bych dělal jako on. Ale nadstandardní vztah jsem měl i s trenérem Jarábkem, který mě vedl tady i v Trnavě. Nezapomenu na postup, na skvělou partu v první ligové sezoně. Na hráče jako Pavel Eismann, Lukáš Budínský, Jan Moravec, na Jana Laštůvku," vypočítával.

Právě proti karvinskému rodákovi Janu Laštůvkovi, který chytá za Baník, se příští sobotu Janečka s českou ligou rozloučí. „Zápasy s Baníkem pro mě byly vždy specifické, protože pro mě to je jeden z největších soupeřů. Byl jsem vždy extrémně vybičovaný a ty zápasy měly skvělou atmosféru. Teď je to horší, když diváků nemůže přijít mnoho, ale věřím, že do bude zase plné emocí. Přestože netuším, zda se na hřiště dostanu, tak se na ten poslední zápas velmi těším. Bude to proti Laštymu, tak to má být," řekl Janečka.