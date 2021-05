Vrba žádá posily. Nemistrovská část je jedna z nejtěžších kvalifikací

Další pohárovou pouť začnou ve druhém předkole Ligy mistrů. Letenské teď bude zajímat pondělní finiš dánské ligy, který rozhodne, zda bude Sparta nasazená, nebo ne.

Pokud bude dánským vicemistrem FC Kodaň, připraví Spartu o nasazení a jejím soupeřem bude někdo z trojice FC Kodaň, Celtic, Eindhoven.

Když v Dánsku druhé místo obsadí Bröndby nebo Midtjylland, bude Sparta nasazená a vybere si z trojice Rapid Vídeň, Galatasaray, Bröndby/Midtjylland.

„Druhé místo je postupný cíl. Sparta je mužstvo, které by každý rok mělo hrát kvalifikaci Ligy mistrů. Jsem rád, že se nám to podařilo a že kolo před koncem máme jistotu. Čeká nás kvalifikace v nemistrovské části, tedy jedna z nejtěžších, která v evropských pohárech je," poukazuje trenér Pavel Vrba po klíčovém vítězství 2:1 v derby na Bohemians.

Cesta do hlavní soutěže Ligy mistrů bude trnitá. Vždyť ve třetím předkole vstoupí do hry kluby kalibru Benfiky Lisabon či Šachtaru Doněck, o čtvrtém předkole nemluvě...

🎥 VRBA | „Jsem rád, že máme jistotu, že budeme hrát kvalifikaci o Ligu mistrů. To byl náš úkol, když jsme přicházeli. Je dobře, že se nám to podařilo.“



Trenér Pavel Vrba v rozhovoru pro Sparta TV po výhře nad Bohemians. #acsparta



➡️ https://t.co/V4DLOCm3Jp pic.twitter.com/O6n2zgCNPI — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 23, 2021

„Na druhou stranu věřím, že posílíme. A že budeme v příští sezoně ještě ofenzivnější a silnější," doufá Vrba.

Juliš se trefil, Hložek chyběl

Vítězství v derby mělo pro kouče další příjemný bonus. poprvé pod jeho vedením se trefil Lukáš Juliš.

„Víte, že měl zdravotní problémy. Postupně se do toho dostává a gól mu může jen pomoct. Na druhou stranu, buďme spravedliví. Určitě od něj čekáme, že nám pomůže v mezihře. Poztrácel spoustu balonů. Musíme společně zapracovat na tom, aby byl v těchto věcech efektivnější než tentokrát," hodnotí trenér.

Julišův parťák Adam Hložek chyběl, důvodem byla pohmožděná kyčel ze zápasu v Mladé Boleslavi.

„Uvidíme, jaký bude jeho zdravotní stav. Máme jisté druhé místo a budeme se bavit před zápasem s Brnem. Všichni fanoušci Sparty by ho rádi viděli na Letné v posledním zápase sezony. Teď nemyslím, že by to byl jeho poslední zápas v klubu. Doufám, že ho dáme zdravotně do pořádku a Adam potvrdí formu, kterou v závěru ligy měl, a pomůže nám," říká Vrba.