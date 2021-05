Už to nechci zažívat, ulevilo se mi strašně moc, svěřoval se teplický Vondrášek

V Teplicích hrajte už spoustu let, je to velká úleva, že jste se sestupu vyhnuli?

To se ani nedá popsat. Na srdci se mi ulevilo strašně moc. Takový tlak jsem snad ještě nezažil. Ono se říká, že nejde život, ale fotbal je naše práce, máme zodpovědnost za klub, za město, za fanoušky. Celý týden jsme si říkali, že si to budeme chtít v Karviné uhrát sami, byli jsme odhodlaní vyhrát, ale nebylo to na hřišti úplně vidět a zůstalo je u povídání v autobuse.

Prožíval jste nepovedenou sezonu hodně?

Přiznávám, že ano a v určité fázi sezony mě to i svazovalo. V Teplicích žiju, vím, jak to tam lidi prožívají. A nejsem to jen já. Máme v týmu více Tepličáků. každý to prožíval svým způsobem. Jsem rád, že to z nás může spadnout. I Leva (Admir Ljevakovič) se loučí, chtěli jsme to uhrát i pro něj.

Nahlodal vás gól v nastavení prvního poločasu?

Byla tam z naší strany nějaká lehkovážnost, to se musí dohrát. Když se hraje o sestup, tak nemůžeme ve 45. minutě dostat gól. Asi tam do sebe nezapadlo více kostek. Ale to je náš celosezonní problém, že dostáváme jednoduché góly. Sami se na góly strašně nadřeme. Měli jsme snad deset rohů a stejně to do branky neprotlačíme to. Kluci to tam sypali dobře, v první půli chyběli mě, Mazdovi (Ondřej Mazuch), Knápovi (Jan Knapík) centimetry a mohlo to byt jinak. Pomohl jim brankář, jak je mladý, tak si počínal suverénně.

Vnímali jste, jak se vyvíjí utkání v Příbrami?

Pokud někdo říká, že to nevnímá, tak lže. Já jsem to vnímal celých devadesát minut a jednou nebo dvakrát jsme se ptal i diváků, jak to tam vypadá. Hodně jsem chtěl, aby tam už sudí zápas ukončil.

Nikdo si z vás nevystřelil, že to Příbram otočila?

To bych asi zkolaboval. Fandové byli v tomhle féroví, byli milosrdní.

Báli jste se případného přímého souboje s Příbramí v posledním kole?

Nechtěli jsme ho, Byl cíl se vyhnout tomu, aby se rozhodovalo v posledním kole. Šlo by o holý život a mohlo by to dopadnou jakkoliv. Jsme rádi, že se tomu vyhnuli, ale je tam ten škraloup, že jsme si to chtěli uhrát sami.

Dá se říct, proč se Teplicím sezona tolik nepovedla?

To je otázka na delší analýzu, takhle od židle vám to těžko řeknu. Bylo tam spoustu pasáží, kdy jsme si mysleli, že z toho budeme venku. Třeba po povedeném prosinci asi nikdo nepředpokládal, že do boje o záchranu zase spadneme. Jestli to bylo uspokojení? Nebo zranění klíčových hráčů? Že jsme dělali chyby dozadu? Sešlo se asi více věcí. Musíme se tomu vyhnout pro příští sezonu. Teda příští sezony, nejen jednu.

Jaká byla nálada v kabině po zápase?

Je znát, že to z nás spadl obrovský šutr. Ale spoustu věcí si musíme vyříkat. Tomu stresu se už musíme vyhnout, už to nechci zažívat. Fotbal jsem si poslední dobou už ani neužíval. Je to fakt nápor na hlavu.