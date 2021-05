Nejen jeho hvězdní svěřenci, ale i Trpišovský dostal nabídku na přestup! Jak s ní naložil?

Asi těžko jste si mohl představit lepší a úspěšnější sezonu, že?

Byla mimořádně úspěšná. V mých očích jde o druhou totální sezonu, kterou jsme vyšperkovali ligovým tažením bez prohry. Máme dvě týmové trofeje. Jednu individuální ze soutěže o nejlepšího střelce, byť je dělená. Navíc jsme zabudovali nové kluky do kádru, prodali dalšího hráče do Premier leagud, dodali další fotbalisty do reprezentace. Je to nezapomenutelná sezona, která dokumentuje momentální rozpoložení klubu. Škoda jen dvou těžkých zranění Davida Hovorky a Lukáše Provoda, protože jinak by to byla dokonalá sezona.

Když jste titul i domácí pohár získali s předstihem, mohli jste si odfrknout a dohrát sezonu v klidu?

Já si říkal, jak je skvělé, že konec ročníku bude bez nervů. Ale moc to neplatilo. Vlastně vůbec. Neprohrát celou sezonu je unikátní. Asi nemůže být lepší způsob vyhrát titul, než neprohrát jediné utkání. A když už jsme byli tak blízko, nechtěli jsme šanci promarnit. Přitom jsme měli těžké překážky a kádr se zužoval. Byl jsem ke konci ligy hodně nervózní a říkal si, abychom naději na neporazitelnost nepromarnili.

Pro medaili jste nešel coby trenér mezi posledními, ale hned v úvodu ceremoniálu s dalšími členy realizačního týmu. Jednalo se o vyjádření jakési solidarity a vděčnosti?

Rozhodně. Kluci a vůbec všichni lidé kolem mě jsou skvělí a umožňují mi dělat tuhle práci, která není časově zrovna snadná.

Před dekorováním nových šampionů jste pózoval pro fotografii společně se stoperem Delim, jemuž končí hostování z belgických Brugg. Šlo o snímek na rozloučenou?

Má ještě na rok smlouvu v Bruggách. Projevil zájem zůstat ve Slavii, ale může dostat i jinou nabídku. Navíc je třeba vidět, že má určitý kontrakt z hlediska výše... Ale určitě nešlo o snímek na rozloučenou.

Pokud Simon Deli nezůstane, bude mít Slavia na postu stopera velký problém. David Hovorka se teprve vrací po vážném zranění, Ondřej Kúdela bude kvůli trestu na evropské scéně minimálně pro úvod sezony nepoužitelný.

Je jasné, že situaci vzadu musíme řešit. Ondry Kúdely se nebudou týkat minimálně utkání kvalifikace o evropské poháry, Simon Deli a Taras Kačaraba se z hostování vrací do svých klubů, David Zima se z mistrovství Evropy vrátí pozdě... Je to post, o němž se hodně bavíme. Jednoho stopera chceme určitě získat. Deliho, nebo někoho dalšího.

Získal jste ve Slavii tři mistrovské tituly v řadě. Trofej jste měl v každém ročníku při angažmá ve Slavii. Je další výzvou vyrovnat legendárního trenéra Emila Seiferta, který jako jediný vyhrál se Slavií čtyři tituly v řadě?

Je dobré, že máme určité série a můžeme bojovat o jejich pokračování. Já se hlavně těším na fanoušky a plné stadiony, protože největší výzva je, aby byli spokojení fanoušci. Za měsíc se všechno maže a budeme hrát o nové trofeje. Jen musíme pamatovat, že konkurence bude posilovat. Musíme nahradit body, které nám dělali Sima a Provod, což nebude jednoduché.

Máte už jasno o posilách pro nadcházející sezonu? Budou na soupisce Slavie sparťan Plavšič či jablonecký Schranz?

Oba jsou kvalitní ofenzivní hráči, které uznávám. Ale jednání o složení kádru bude ještě probíhat. Hráčů máme dostatek, takže bude záležet na případných odchodech. Rozhodně budeme muset řešit zastupitelnost na citlivém postu Lukáše Provoda, který se zranil a minimálně půl roku bude mimo hru. Je jasné, že budeme potřebovat i prostředky, abychom si mohli určité hráče dovolit. Některé kluby v zahraničí mají naše hráče na seznamu posil, ale vyhlížejí výkony na mistrovství Evropy. Takže prostě počkáme, kolik hráčů nám zůstane. Ale současně nemůžeme jen čekat, aby nám případně posily někdo nevyfouknul.

Je pro vás lákadlem dostat se dalšími deseti zápasy bez prohry mezi deset nejlepších klubů Evropy v dané statistice, které vládne se sto čtyřmi zápasy Steaua Bukurešť?

Nyní jsme na šestačtyřiceti zápasech bez prohry, bylo by super bilanci vylepšit a vyrovnat lisabonskou Benfiku a Celtik Glasgow. Myslíme, že rekord rumunského klubu nikdo nezopakuje. Osobně mám ohromně rád historii fotbalových klubů. Vždy mi imponovali hráči, kteří překonávali rekordy a velké mety. Maldini či další. Ale ve finále jsou stejně nejdůležitější jednotlivá utkání, která nás dovednou k trofejím.

Až utichnout mistrovské oslavy, nadejde čas dovolené. Máte jasno o podobě vašeho odpočinku?

Hlavně si na deset dnů vypnu telefon. Moc prostoru na odpočinek během sezony nebylo, vlastně žádný. Takže teď nechci být na příjmu, hlavně nic neřešit.

Ani případnou nabídku na přesun do jiného, zahraničního klubu?

Jednu nabídku jsem skutečně dostal. Nějaké další kontakty byly. Buď budu pokračovat ve Slavii, nebo si vezmu pauzu. Teď nechci prostě odejít. Po všem, čeho jsme dosáhli, si neumím představit, že bych hned naskočil do jiného klubu. Jsem v Edenu spokojený. Dokud bude mít Slavia vize, které má, a neuhne z cesty, tak nemám důvod odcházet.