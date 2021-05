Zlíňané vylepšili herní projev. Rád bych u týmu pokračoval, svěřil se zaskakující kouč

Byl byste rád, kdyby vás zlínské vedení po krátkém záskoku znovu oslovilo?

Samozřejmě. Mám fotbal moc rád a motivací každého kouče je trénovat co nejvýš. Uvidím, jestli nabídka přijde. Doteď jsme se soustředili na důstojné dokončení prvoligového ročníku.

I utkání v Hradišti ukázalo, že jste se sice herně zvedli, ale i tak jste si připsali jedenáctý ligový duel v řadě bez vítězství...

Těžko se mi to hodnotí. Když neuspějete v tak prestižním derby, je to vždycky špatné. Rozdíl mezi námi a Slováckem byl hlavně v tom, že my neproměníme ani vyložené šance, zatímco domácí skórovali hned z prvního brejku po naší velké chybě. To, že nedáme ani tutovky, rozhodlo jednoznačně zápas v náš neprospěch.

Váš výkon ale nebyl špatný, že?

Byli jsme favorizovanému Slovácku, které se prezentovalo velkou agresivitou a důrazem, vyrovnaným protivníkem. Jak už jsem ale říkal, srazila nás mizerná koncovka. Hlavně Fantiš na konci prvního a Vraštil ve druhém poločase byli hrozně blízko vstřelení gólu. Bylo znát, že kluci poslední dobou výrazně ožili. Chtěli hrát aktivně dopředu.

Čím by si mělo mužstvo v letní pauze projít, aby zkraje nové sezony nelichotivou sérii utkání bez výhry uťalo?

Kluci si teď na dovolené vyčistí hlavy. Klubové vedení a realizační tým musí vyhodnotit chyby a zapracovat na skladbě kádru. Přijít by měli především krajní hráči, kteří dokážou proměňovat šance. Cílem je, aby herní projev byl ofenzivnější. Chce to střílet víc branek a míň jich dostávat. Na tom je potřeba v přípravě zapracovat. Body pak budou určitě přibývat mnohem pravidelněji.