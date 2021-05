ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Boj o krále střelců byl ozdobou posledního kola

Ligová sezóna je u konce. Minule jsem slíbil, že se podívám na spodní polovinu tabulky, protože v tom posledním kole šlo už jen o to, jestli Viktoria Plzeň uhájí páté místo a účast v předkole Kontinentální ligy. Stalo se, upřímně asi nejen já jsem o tom nepochyboval. Přesto mělo sobotní kolo jeden zajímavý náboj a zajímavou ozdobu – do poslední chvíle se hrálo o to, kdo bude králem střelců. Nakonec není jeden, ale rovnou dva, sparťan Adam Hložek a slávista Jan Kuchta.

Adam dal v sobotu čtyři góly, a to odehrál jen poločas. Navíc kvůli zranění nastoupil jen do devatenácti zápasů. Bylo by zajímavé, jak by soutěž o krále střelců dopadla, kdyby odehrál všechno nebo třeba o deset utkání víc. Asi by s přehledem vyhrál. Patnáct gólů není nijak mimořádná porce, ale na počet jím odehraných utkání je to velmi slušná bilance. Honza Kuchta mě překvapil, jak velký udělal progres, pamatuji ho ještě z Teplic. Šanci, kterou mu dala Slavia, využil.

Ještě se zastavím u jabloneckých Doležala se Schranzem. Dohromady dali sedmadvacet gólů, výborně spolupracovali. Určitě je složitější dávat góly za Jablonec nebo za Slavii, oni však ukázali, že když se sejdou dva výborní útočníci, mužstvo z toho může výrazně profitovat.

Teď tedy ke té druhé půlce tabulky. Sigma Olomouc určitě čekala lepší umístění. Radek Látal je dobrý trenér, škoda, že na Hané končí, ale mužstvo doplatilo na nevyrovnanost výkonů, a nebyla jediná, i když má solidní kádr. Ale ty výkyvy byly prostě příliš velké. Spokojenější jsou určitě ve vršovickém Ďolíčku, nemuseli se strachovat o záchranu, a jak jsem řekl mnohokrát, hráli svůj pracovitý, houževnatý fotbal.

Boleslavi pomohl příchod Jarolíma

Mladá Boleslav je podle mě v této společnosti výjimkou. Nepatří do ní. V průběhu sezóny přišel Karel Jarolím a dlouho trvalo, než Středočeši vyhráli. Projevila se pošramocená psychika hráčů. Nakonec se projevila Karlova systematická práce a kvalita kádru, který v Boleslavi je, počínaje zkušeným Markem Matějovským. Klub má určitě jiné ambice, ale když se konečně rozjel, zbavil se velice rychle starostí o záchranu. Výš už to ale nestihl. Nepochybuji, že se pod Jarolímem Boleslav vrátí v příští sezóně do bojů o evropské poháry. A klidně se stávajícím kádrem. Ve druhé polovině jara sehrála několik výborných zápasů.

Spokojení jsou asi v Karviné. Možná dopadli lépe, než čekali. Dlouho hráli o záchranu, výrazně jim pomohl příchod trenéra Jožky Webera. Záchranářských starostí se zbavili poměrně rychle. O Českých Budějovicích jsem mluvil mnohokrát, a chválil práci trenéra Davida Horejše. Jihočeši předvádějí dobrý herní projev, ale podobně jako Sigma, trpí až neuvěřitelně nevyrovnanými výkony. Dokázali porazit Spartu, potrápit kohokoliv ze špičky, ale vzápětí doma s kýmkoliv prohrát. Možná jejich hru ovlivnily vnitřní spory v klubu, o nichž se hodně mluvilo. Uvidíme, jaké to bude pod novým majitelem, ale předpokládám, že si v klubu udělá pořádek.

Problémy ve Zlíně a obrovské zklamání z Teplic

Také ve Zlíně se projevil určitý nesoulad, ať už odchodem zkušeného Petra Jiráčka nebo výměnou trenérů. Možná mají ve Zlíně větší očekávání, než jaké odpovídá kvalitě kádru. Zachránil se, ale jeho umístění podle mě odpovídá momentální síle týmu. Největším zklamáním jsou pro mě Teplice. Do předposledního kola hrály o záchranu a můžou být vděčné Pardubicím, že vyhrály minule v Příbrami. Kdo ví, jak by za jiné situace jejich souboj se Středočechy v posledním kole dopadl. Nemají špatné mužstvo, ale dolehla na ně situace, do níž se dostaly. Na Stínadlech nejsou zvyklí hrát o záchranu, navíc klub je solidně zajištěný. Sám jsem to tam zažil za svého působení ještě za Františka Hrdličky. Bylo hodně těžké se z toho dostat.

O mužstvech, která spadla, jsem toho řekl v průběhu jara hodně. Sestup Brna, Příbrami a Opavy má mnoho podobných atributů. Stačí se podívat na počet vstřelených a obdržených branek. I když týmy podávaly v nejednom zápase dobré výkony, celkově doplatily na nekvalitu kádrů. Letos to bylo také složité v tom, že sestupovala tři mužstva. Ale myslím, si že konečná tabulka odpovídá tomu, co se dělo v lize po celou dlouhou a nelehkou sezónu, poznamenanou covidem-19.

Něco málo k nominaci na EURO

Na závěr si dovolím ještě osobní poznámku. Překvapilo mě, že v nominaci na evropský šampionát není Bořek Dočkal. Samozřejmě je to věc Jardy Šilhavého, on za mužstvo odpovídá. Určitě má k dispozici výborné záložníky, ale typ, jakým je Bořek, tam prostě není. Asi by nebyl vždy na celý zápas, ale v jeho fázích by mohl výrazně pomoci. Možná jsem k Bořkovi až moc nekritický, má svoje nedostatky, ale ty má každý, ale má také řadu předností, což dokazoval hlavně v druhé polovině jara a svědčí o tom i jeho deset gólových asistencí. Vím, že není u mnoha lidí oblíbený, ale to by přeci nemělo hrát roli...