Návrat ztraceného syna! Sparta jako první posilu získala svého ničitele, z Liberce přichází Pešek

Reprezentační záložník Jakub Pešek z Liberce se stal první letní posilou fotbalové Sparty. Odchovanec strahovské akademie v rudém dresu debutoval v nejvyšší soutěži. Fotbalové zkušenosti nabral v Budějovicích a Liberci, v jehož dresu Spartu několikrát potrápil. Nyní se do ní po čtyřech letech vrací a zlobit naopak bude obrany soupeřů. Na Letné podepsal smlouvu do roku 2024.

Ještě na začátku května měl Spartu na lopatě. Dal jí u Nisy dva góly a na noze měl i hattrick. Tutovku neproměnil, nechal soupeře žít a zápas nakonec skončil nerozhodně.

Skvělým výkonem nicméně svůj mateřský klub upozornil, že by se měl vrátit... Od příští sezony bude reprezentační záložník Jakub Pešek pálit za letenský klub. Český reprezentant podepsal se Spartou smlouvu na tři roky.

✒️ PRVNÍ POSILA | Jakub Pešek je znovu sparťanem! Odchovanec strahovské akademie přichází do našeho klubu z Liberce. Na Letné podepsal smlouvu do roku 2024.



🤝 Kubo, vítej zpátky ve Spartě!



➡️ https://t.co/eKJJMionGD pic.twitter.com/IjM2tXfXmX — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 1, 2021

„Jakub je pracovitý hráč, silný v situacích jeden na jednoho. Je rychlý, má dobrý pohyb a orientaci na hřišti, nemá problém hrát na obou krajích, má za sebou dvě produktivní sezony v Liberci. Takovou typologii hráče v křídelní pozici v týmu chceme. Po zásluze jede s reprezentací na EURO," říká sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

„Pocity jsou neskutečné, protože se vracím domů. Od začátku to byl můj cíl, když jsem ze Sparty odešel. Cíl se naplňuje a jsem strašně šťastný," líčí Pešek v bezprostřední reakci po podpisu smlouvy.

Přišel do Sparty poprvé v 16 letech z Chrudimi. Díky dobrým výkonům v mládeži si v roce 2014 vysloužil pozvánku do prvního mužstva a v listopadu téhož roku debutoval proti Slovácku v nejvyšší soutěži. O pár dní později přidal start v poháru v duelu s Příbramí.

V právě uplynulé sezoně se Pešek s Libercem probil z kvalifikace až do základní skupiny Evropské ligy. Dobré výkony ho dovedly také do národního týmu. Hned při reprezentační premiéře skóroval proti Skotsku v Lize národů. Trenér Jaroslav Šilhavý ho zařadil do nominace na nadcházející mistrovství Evropy. „EURO bylo překvapení, protože jsem to nečekal. Je to turnaj, který se jen tak nezažije. Jsem rád, že ho můžu zažít. Plus přestup do Sparty, což jsem si vždycky přál. Budu se snažit, abych byl s týmem co nejdřív, abych se co nejrychleji adaptoval a týmu co nejrychleji pomohl," těší se Pešek.

Když za Slovan nastoupil proti Spartě naposledy, zazářil. „Asi jsem na sebe dost upozornil. Mohl jsem dát i hattrick. Na hřišti jsem se myslím ukázal, ale furt mě mrzí, že jsem třetí gól nedal, protože bychom zápas třeba dotáhli i do vítězného konce. Šlo by i o můj první hattrick v první lize, takže mě to mrzí," říká Pešek, který Spartě vstřelil gól i v loňském finále domácího poháru.

Pešek v letenském klubu působil od 16 let a v listopadu 2014 v jeho dresu debutoval v lize. Poté působil v Českých Budějovicích a v létě 2018 přestoupil do Liberce. V nejvyšší soutěži má na kontě 105 zápasů a 15 gólů. Na severu Čech se postupně stal jednou z opor a v uplynulé ligové sezoně si připsal šest branek. Ve Spartě by měl zvýšit konkurenci na kraji zálohy po odchodu Srdjana Plavšiče, který neprodloužil smlouvu a míří do Slavie.