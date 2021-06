Nejpikantnější přestup roku potvrzen! Sparťan Plavšič posilou Slavie

Ostře sledovaný přestup je realitou. Do Edenu ze Sparty míří pětadvacetiletý srbský záložník Srdjan Plavšič. S fotbalovou Slavií podepsal smlouvu do roku 2024. Nový kontrakt platí od 1. července. Sešívaní očekávanou zprávu potrvdili na svém webu.

Derby pražských S bude zase o kus vypjatější, jasná věc! Plavšičův přestup rovnou do rivalova týmu přilije olej do ohně. Fanoušci Sparty mu zradu neprominou, příznivci sešívaných pak budou brát jeho příchod jako potvrzení nadvlády, kterou jejich tým v poslední době na trávníku nad soupeřem má.

„Srdjan je stále mladý hráč s velkým potenciálem. Věříme, že u nás ho naplno uplatní. Jedná se o hráče, který splňuje požadavky trenérů. Věřím, že dobře zapadne do našeho klubu a společně dosáhneme dalších úspěchů. Přeji mu, aby se mu podařila aklimatizace na hřišti i mimo něj," avizuje sportovní ředitel Jiří Bílek na klubovém webu.

✍️ | Do Slavie přichází Srdjan Plavšić! 🥰

V červenobílém podepsal kontrakt na 3⃣ roky! #zdravoSrdjan



📰 POSILA ➡️ https://t.co/UCokDHK0o6 pic.twitter.com/9yQ3yZ1jC4 — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) June 10, 2021

„Přišel jsem do Slavie, abych byl úspěšný a abych vyhrával co nejvíc trofejí. Snem je účast v Lize mistrů. Do každého tréninku a zápasu dám svoje maximum, budu všechno dělat na sto procent," slibuje po podpisu tříleté smlouvy Srdjan Plavšič.

Zleva slávista Lukáš Provod a sparťan Srdjan Plavšič.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho odcházení z Letné do Edenu opepřilo závěr právě skončené klubové sezony. Zpráva, že už má Plavšič podepsáno v Edenu, se objevila dva dny před derby, v němž Sparta se Slavií vypadla v semifinále poháru.

„Zpráva, že se prý Srki potkal s Trpišovským, Stanciem a tak dále, koluje v éteru už tři týdny," poukázal letenský sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Zároveň ale věříme našemu hráči, který mně, trenérovi i spoluhráčům tvrdí, že s nikým nemluvil a nic nepodepsal. Takhle se chováme my a uvidíme, jak to dopadne..." dodával.

„Sám hráč by měl říct, co chce. Jestli svou budoucnosti vidí ve Spartě, měl by to jednoznačně definovat. Pokud má v úmyslu odejít, bylo by fér, aby to řekl a my se podle toho zařídili," měl jasno trenér Pavel Vrba.

Plavšič k derby nastoupil, závěr sezony už ovšem strávil na tribuně. Letenským rychle došlo, že hráčova přísaha byla lživá. Jeho agent Igor Gluščevič navíc odmítl nabídku k prodloužení smlouvy ve Spartě.

Její fanoušci se do Srba na sociálních sítích nevybíravě pustili, ale není jim to nic platné. Vítězství v bitvě o Plavšičovy služby slaví nesmiřitelný rival.

Drobný záložník získal během angažmá v Crvené Zvezdě Bělehrad přezdívku Atomový mravenec. Ve Spartě působil čtyři sezony, ve 101 soutěžních zápasech se desetkrát trefil a 18 gólů připravil. Po konci smlouvy přichází do Slavie jako volný hráč.