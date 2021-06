Gólmana Mandouse chce Slavia. Nabídka leží na stole, řekl Jílek

Devětadvacet hráčů se hlásilo v pondělí na prvním tréninku na nadcházející sezonu staronovému trenérovi fotbalistů olomoucké Sigmy Václavu Jílkovi. Byly mezi nimi i posily. Do útoku přišel zkušený David Vaněček (30) z maďarského Diósgyőri a Antonín Růsek (22), jenž na Hanou přestoupil ze Zbrojovky Brno. „Volali jsme po posílení útoku, a to se podařilo. Přivedli jsme hned dva kvalitní typologicky odlišné hráče, a tak nyní máme z čeho vybírat," pochvaloval si Jílek.

Do přípravy se zapojil i defenzivní záložník Jan Sedlák (26), jehož příchod rovněž z Brna kluby dolaďují. Opačným směrem by měl putovat Jiří Texl. Jasno by mělo být koncem týdne. „Potřebovali jsme i tento post zdvojit. Máme na něj jen Lukáše Greššáka," podotkl trenér, který možná bude moci počítat i se stoperem Václavem Jemelkou, jenž se do Sigmy vrátil poté, co mu skončilo hostování v Belgii.

„Momentálně je ale zraněný a léčba neprobíhá, jak bychom si všichni přáli. Může tady zůstat, i odejít. Nejprve se však musí uzdravit a být připravený," vysvětlil sportovní ředitel Hanáků Ladislav Minář. „Je to už zkušený, vynikající zadák. Kdyby zůstal, byl by to pro nás bonus," dodal k tomu Jílek.

Otazník zůstává i nad gólmanem Alešem Mandousem, o něhož má zájem pražská Slavia. Nabídku má Sigma na stole, ale zatím na ni nekývla. „Jeho případná náhrada nás tolik nepálí. Myslím, že Matúš Macík, který mu kryl záda, ho může úspěšně zastoupit," řekl kouč Hanáků.

David Vaněček (vpravo) by měl v Sigmě převzít roli střelce.

Petr Marek, Právo

Sám se na práci v Sigmě, kam se vrátil po necelých dvou letech těšil. „Doba bez fotbalu byla dlouhá. Přicházím do známého prostředí, do klubu, který mám v srdci, s elánem. To, že jsem tady ne tak dávno působil, nevidím jako problém. Hráčský kádr se hodně obměnil," prohlásil.

Konkrétní úkol od vedení klubu z hlediska umístění zatím nedostal. „Jsme na začátku přípravy. Mužstvo teprve poznávám. Nechci proto něco vyhlašovat a vytvářet tlak na mužstvo, klub," vysvětlil Jilek. Obecně chce ale kvalitu posunout dopředu.

Posilou do útoku je i Antonín Růsek z Brna.

Petr Marek, Právo

„Pokusíme se vybudovat herní styl, o něco se opřít, být něčím charakterističtí, tak aby to bylo na hřišti viditelné. Pokud se to podaří, výsledky přijdou. Řeknu-li to jednoduše, cílem je, abychom do každého zápasu šli s tím, že ho chceme vyhrát, bez ohledu na soupeře. Na co to bude stačit, uvidíme," zdůraznil Jílek.