Návrat do Baníku pro mě byl priorita, řekla stoper Lischka. Nahradit má Stronatiho

Okamžitě po odchodu Patrizia Stronatiho do Maďarska si fotbalový Baník zajistil náhradu. Z pražské Sparty se do Ostravy formou hostování s opcí přesune stoper David Lischka.

„Vím, že můj příchod do Baníku byl podmíněn tím, zda Zio odejde, že budu taková náhrada za něj. Věřím, že si svými výkony řeknu o to, že mě lidi budou aspoň trošku brát, jako brali Patrizia. Nejdřív ale budu muset ukázat na hřišti, že na to mám. Jestli budu opravdu náhrada, to ještě čas ukáže," svěřil se klubovému webu Baníku 23letý obránce.

Lischka se vrací do známého prostředí. V Ostravě vyrostl a fotbal se učil právě v Baníku. „Většinu kluku jak v týmu, tak i v realizačním týmu znám. Takže to prostředí je pro mě docela známé. Nejvíce jsem se těšil asi na Denise Granečného, se kterým jsem chodil na základní školu v Ostravě-Porubě. Znám dobře i Filipa Kaloče, prostě spíše ty mladší kluky," prozradil Lischka, který v sezoně 2016/2017 odehrál za Baník tři ligové zápasy. Natrvalo se ale do sestavy neprosadil a jeho cesty vedly do druholigového Varnsdorfu, Karviné a Sparty.

V ní zahájil i letní přípravu. Po týdnu se ale přesunul blíže k domovu. K prvnímu tréninku se trenérovi Ondřeji Smetanovi hlásil v pondělí. „Vždycky je lepší být v týmu od začátku přípravy než pak přecházet. Takže jsem rád, že jsem mohl hned v pondělí začít s Baníkem Ostrava. Návrat do Baníku pro mě byl priorita. Je to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, pořád tu mám spoustu známých. Bydlím kousek od Ostravy, vím, jak ta vesnice Baníkem žije a jak žije Baníkem celé město. Takže jsem určitě rád, že u toho zase můžu být," řekl Lischka po prvním tréninku v Kroměříži, kde Baník rozjel přípravné období.

Nad návratem dlouho nepřemítal. „Když mi z Baníku zavolali, hned jsem řekl, že bych do Ostravy jít chtěl. Během čtyř dnů jsme se na všem dohodli, všechna jednání byla rychlá. Jsem rád, že to tak dopadlo," popsal Lischka.