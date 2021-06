Posílení útoku? Klíčová věc, tvrdí sportovní ředitel Pardubic. Cílí i na Ghaňana

Prioritou je pro vás ofenzíva?

Posílení do útoku v současnosti opravdu řešíme, je to klíčová věc. Ve hře je příchod jednoho útočníka z Ghany, u něj je to otázka víza. Už se nám to dvakrát opakovaně nepovedlo a je to tam trochu složitější. Ale i kdyby se nám transfer povedl, stejně bychom chtěli přivést ještě jednoho útočníka. Vytipovali jsme si tři kluky, ale nerad bych je zveřejňoval. Určené pořadí u nich nemáme. Hledáme taky náhradu za Surzyna. V Pardubicích tomu říkáme beko-stoper. Univerzální hráč do obrany, který nám pomůže jak z kraje, tak z pozice stopera.

Kádr opustili například Surzyn, Ewerton i lídr záložní řady Hlavatý, který se vrátil do Plzně. Počítáte, že jeho roli převezme Beran, jehož jste získali na hostování z Edenu?

Ano. Odešli nám celkem tři hráči ze základní sestavy a hledali jsme typově podobné kluky. Michala Berana vidíme jako plnohodnotnou náhradu za Hlavatého. Co se týče Ewertona, hledáme kvalitu do kraje. Podepsali jsme tříletou smlouvu s Júniorem Ramosem, který se tady prezentoval na střed zálohy. Já ale cítím, že právě tam budeme mít přetlak, takže z něj chceme udělat krajního hráče. Uvidíme, jak bude vypadat v přípravných zápasech.

Ewerton i Hlavatý jsou pro vás uzavřená kapitola?

Momentálně jo, ale nikdy nevíte, co se může odehrát. Nemyslím, že by se k nám vrátili teď v letním období, ale může nastat situace, že jeden z nich třeba nebude vůbec nastupovat nebo se nevejde do nominace, takže se může třeba stát, že nám je kluby mohou v zimě nabídnout. Uvidí se...

Vedle Berana jste získali i další šikovné mladíky, ať už Červa nebo Ciencialu z Baníku. Překvapil vás velký zájem hráčů odejít do Pardubic?

Opravdu mile. Všichni měli více nabídek, Míša Beran minimálně dalších pět, Červ čtyři ligové nabídky, ale byli jsme pro ně na prvním místě! Vyhodnotili si to tak, že chtějí do Pardubic, což je pro nás dobrá vizitka a zpráva. Jedna věc, že Pardubice leží ve středu republiky a není to sem odnikud daleko. Druhá věc, a ta nejdůležitější je, že všichni vidí a cítí, že tady chceme pracovat s mladými, perspektivními, hladovými hráči. A dáváme jim šanci. Významnou roli sehrál i pohled vedení a trenérského štábu Slavie, který o nás dobře mluví. Líbí se jim, že se prezentujeme hodně podobným fotbalem, který předvádí právě oni.

Také Slavia se o některé vaše hráče jistě zajímá...

Už v zimním období jsem dostal informaci ze Slavie, že sledují dva naše hráče, což pořád platí. Protože ještě výkonnostně nepřerostli Pardubice, tak zatím zůstávají, ale o zájmu Pražanů víme.

Vnímáte odchody některých borců, kteří byli v Pardubicích na hostování i tak, že mateřské kluby nechtějí posilovat konkurenci?

Je to jeden pohled, druhý je pak ekonomická stránka. Třeba v Plzni se řeší určité změny a Míša Hlavatý si to sportovně zaslouží. Je ale pravda, že jak nám historicky některé kluby pomáhaly, teď nás berou všichni jako konkurenci. Jejich pohled na nás se mění.

Brankářský tým rozšíří devatenáctiletý Markovič ze Slavie. Proč jste sáhli k tomuto kroku?

Realizační tým usoudil, že je potřeba mít tři vyrovnané gólmany. Marek Boháč se plně zapojí, když vše půjde dobře, zhruba první týden před startem prvního zápasu ligy. Takže na první čtyři kola podle mého odhadu nebude připravený. Chtěli jsme tady mít větší konkurenci. Jednám se Slavií o Jakubově dvouletém hostování s tím, že pokud by ho nedodržela, dostali bychom „bolestné". Tedy, že bychom byli nějakým způsobem finančně odměněni za to, že restartujeme jeho kariéru a dostaneme ho do první ligy.

Zmiňovali jste, že stojíte o posílení útoku. Dál cílíte na Stanislava Klobásu, jehož jste měli v minulosti vábili?

Se Standou jsem byl ve spojení ještě v zimě, ale teď už to aktuální není. Máme vytipované jiné hráče...

Jaká panuje situace okolo útočníka Ladislava Mužíka, který na jaře hostoval v Chrudimi?

Láďa má platné hostování v Chrudimi do 30. června. Měl ve smlouvě výstupní klauzuli, kterou Boleslav uplatnila. Podepsali jsme v pondělí smlouvu o smlouvě budoucí, aby se mohl připravovat už teď v Boleslavi. V červenci budeme čekat, až obdržíme finanční částku a v momentě, kdy ji dostaneme mít, bude hráč přeregistrovaný do Boleslavi. Z 99 procent je jeho přestup hotový.

Zvýší se oproti minulé sezoně rozpočet klubu?

Rozpočet stoupá, protože klukům většinou nabízíme dvouleté nebo tříleté kontrakty. Automaticky vám tedy naskakuje, ale je to taková přirozená cesta, není tam nic hektického, nějaká otočka o sto osmdesát stupňů. Rozpočet bude vyšší než v loňské sezoně, ale třeba o dva nebo tři miliony, ne o dvacet nebo třicet.