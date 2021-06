Velký návrat do české ligy! Pomyslný kruh se uzavírá, těší Gebre Selassieho po comebacku do Liberce

Pod Ještědem skončilo dlouhé čekání na vysněnou posilu. Bývalý reprezentant Theodor Gebre Selassie se po devíti letech znovu objeví v nejvyšší české soutěži. S Libercem podepsal smlouvu na jeden rok. „Jsem rád, že to klaplo. Pro mě je to pomyslný kruh, který se uzavírá. Těší mě, že má kariéra bude takto celistvá," uvádí 34letý obránce.

Rodák z Velkého Meziříčí se vrací do klubu, odkud se před devíti lety do velkého fotbalu vydal a kde v roce 2012 slavil titul. Výtečná mistrovská sezona mu vynesla kromě účasti na EURO 2012 i angažmá v Brémách, kde se během devíti sezon stal legendou. Už před tou poslední, ve které nakonec Werder sestoupil, oznámil záměr vrátit se z rodinných důvodů domů do Liberce, kde se usadil.

„Smlouva byla zatím uzavřena na rok s tím, že pak se dohodneme, zdali bude Theo pokračovat jako hráč, nebo se zapojí do manažerských či trenérských činností v klubu," pověděl po podpisu kontraktu sportovní ředitel severočeského celku Zdeněk Koukal.

V šestém celku uplynulé sezony české nejvyšší soutěže se stane nejstarším a nejzkušenějším hráčem. „Už v posledních letech jsem patřil k nejstarším hráčům v Brémách. Ale věk neměl nějaký vliv na to, jak často jsem hrál. Ba naopak, čím jsem byl starší, tím více jsem toho odehrával. Takže počítám s tím, že budu mít nějakou odpovědnost, a to vzhledem k mým zkušenostem, které mám. Rád je budu předávat dál," říká Gebre Selassie.

V posledních letech nosil v Německu kapitánskou pásku a je pravděpodobné, že ji oblékne i v Liberci. Jisté je, že nosit bude dres s číslem 23, které U Nisy dosud patřilo Kamso Marovi. „To číslo je pro mě velmi důležité. Chtěl jsem ho mít už kdysi tady v Liberci, ale respektoval jsem staršího hráče. Nosil ho Petr Papoušek, takže přes to tehdy nejel vlak. Jsem rád, že se to tentokrát otočilo, já jsem ten starší hráč a můžu si 23 vzít. Zároveň je to teď součástí jednoho charitativního projektu, který budu teď rozjíždět. Číslo 23 v něm bude hrát důležitou roli," vysvětluje.

Pokud jde o čísla, Gebre Selassie odehrál v české lize celkem 108 zápasů (97 v dresu Liberec a 11 za Slavii), v německé za Brémy 271 utkání, celkem i s poháry 298. Žádný cizinec v historii nemá za Brémy tolik startů. Z českých hráčů odehrál v bundeslize více duelů jen David Jarolím. Za českou reprezentaci hráč s etiopskými kořeny zaznamenal 54 startů, což ho v historické tabulce řadí na 47. pozici před Jozefa Chovance. Nyní svou bohatou statistiku rozšíří v dresu Slovanu Liberec.