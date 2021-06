Hrubého přilákala do Zlína ostravská klika. Usnadnilo mi to rozhodování, tvrdí posila ševců

„S touto rolí počítám. Udělám maximum, abych naplnil očekávání a pomohl týmu k co nejlepšímu umístění," tvrdí ofenzivní záložník, jehož vedení Fastavu lákalo v minulosti už několikrát. K dohodě došlo až letos. „Jsem rád, že to tak dopadlo. Ve Zlíně je dost kluků, s nimiž jsem nastupoval v Baníku. Vím, co od nich mohu očekávat. Usnadnilo mi to rozhodování," prozradil Hrubý.

Ve zlínské kabině se tak potkal s Hlinkou, Procházkou, Fantišem, Vraštilem, Fillem, Poznarem či Reiterem, které spojuje minulost v Baníku. „Před podpisem smlouvy jsem si s některými volal a probírali jsme to. Trochu jsme si z toho dělali i srandu. Tvoříme takovou ostravskou kliku. Všichni jsou to charakterově skvělí parťáci. Jsem rád, že se znovu potkáváme," těší slávistického odchovance.

Po skončení hostování v Jablonci Hrubého nikdo z Baníku nekontaktoval. „Mluvili jen s mým manažerem. Respektuju, že chtějí jít jinou cestou. A v Jablonci jsem na jaře přišel kvůli zranění o místo v základu a po uzdravení neměl kouč Rada moc důvodů sahat do sestavy, protože se mužstvu dařilo. Takže Zlín je pro mě teď nová výzva. Nemá sice tak vysoké ambice, ale tým vypadá dobře. Rozumíme si v kabině, a tak věřím, že se to odrazí i ve výsledcích na hřišti. Mladý trenér Jelínek na mě působí velmi dobrým dojmem. Jen o záchranu rozhodně hrát nebudeme," je přesvědčený.

Těžký los úvodních dvou kol nejvyšší soutěže, který určil, že nejprve na východ Moravy přijede mistrovská Slavia a poté ševci pocestují do Ostravy, ho neděsí. „Pro mě to budou mimořádně speciální duely. Ve Slavii jsem s fotbalem začínal. A i proti Baníku budu mít velikou motivaci, protože za Jablonec jsem proti němu nastoupit nemohl," těší se Hrubý, který má na kontě 174 ligových střetnutí, v nichž zaznamenal osm gólů.

Má za to, že ani případné úvodní nezdary by Zlíňany nijak výrazně nepoznamenaly. „Přihodit se může pochopitelně cokoliv. Mužstvo mi ale přijde psychicky hodně odolné. Určitě bychom se s tím vyrovnali," je si jistý.