Slavistický kouč ve střehu. Kvůli zářícímu Holešovi, Masopustovi a spol. na šampionátu. I kvůli Krmenčíkovi

Od začátku evropského šampionátu je ve střehu. Po posledních zápasech české reprezentace ještě větším, neboť je mu jasné, že může přijít velká rána. A koho jiného by měla trefit, než jeho Slavii?! „Abych ve střehu nebyl. Když naši hráči dokáží obstát v minisoubojích s hvězdami z Chorvatska, Anglie či Nizozemska, jejichž cenovky začínají u dvaceti milionů eur, je logické, že se o ně zajímají skauti. Po mistrovství Evropy se začne trh hýbat, takže k nějakému transferu může dojít,“ přiznává slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že probíhající soustředění v Rakousku nepojímá jen jako přípravu na novou sezonu, ale i jako videosoustředění naplněné úvahami, co mohou příští týdny přinést.

„Může se skutečně stát, že k nějakému transferu dojde. Jsme s tím smířeni, protože nejde o novou situaci," přikyvuje trenér mistrovské Slavie vědom si toho, že po excelentním představení Tomáše Holeše v osmifinálovém duelu české reprezentace proti Nizozemsku se mohou případní zájemci o jeho svěřence ozvat.

Po Lukáši Masopustovi může některý ze zahraničních klubů zatoužit zrovna tak.

„A to nemluvím o Coufalovi, který vymazal superhvězdy. V defenzivě skvělý, v podpoře ofenzivy neuvěřitelný. Tvrdím, že patří mezi dva nejlepší pravé beky Premier League. Jeho případný transfer by ale byl starostí West Hamu a nikoli naší," neopomene Trpišovský vychválit svého bývalého svěřence.

Trenér Jindřich Trpišovský chystá Slavii na další těžkou sezonu.

slavia.cz

Coufalův přestup by mu starosti samozřejmě nezpůsobil, ztráta zmiňovaného Holeše či Masopusta ale samozřejmě ano.

„Masopust je nedoceněným hráčem, protože spousta lidí má v hlavě šance, které neproměňuje. Jeho přínos pro tým je ale neuvěřitelný, což potvrzuje i to, že na šampionátu odehrál každou minutu. Je teď v top formě, fotbalově, běžecky, sebevědomím," předkládá trenér Pražanů manažerům zahraničních klubů lákavou vizitku, která nejspíš bez povšimnutí nezůstane.

Lukáš Masopust s Vladimírem Coufalem po postupu do čtvrtfinále EURO

Darko Bandic, Reuters

Trpišovský jich má ale nachystáno víc.

Třeba Bořilovu.

„Za poslední tři sezony odehrál přes dvě stě zápasů," podotkne mimoděk.

Ševčíkovu rovněž.

„Proti Nizozemcům sehrál výborný zápas."

Tomáš Holeš (úplně vpravo) slaví svůj gól proti Nizozemsku

Attila Kisbenedek, Reuters

Sám však ví, že momentálně je nezajímavější vizitkou ta Holešova. Hrdiny osmifinálové partie s Oranje.

„Nejen gólem a asistencí, ale i výkonem sehrál proti Nizozemsku klíčovou roli. Hrál proti němu De Jong z Barcelony a on byl mužstvu prospěšnější a předčil ho. Výkonnostně se dostal dál, než jsme doufali, když jsme ho přesouvali od postranní čáry do středu hřiště s přesvědčením, že místo uvolněné po Součkovi zastane. On si tehdy jistý nebyl a dnes je motorem Slavie i reprezentace. Škoda, že na tomto postu nezačal dřív. Však jsem mu říkal, že kdyby na něm hrál ve dvaceti, byl by teď už dávno v Premier League," překládá Trpišovský skautům a manažerům další výzvu k zamyšlení.

Proč by nepřemýšleli, když jemu to šrotuje v hlavě permanentně. Teď během soustředění a probíhajícího evropského šampionátu permanentně. Zvlášť, když má v Rakousku jen čtvrtinový kádr oproti obvyklému.

„Proto tvrdím, že tady máme i videosoustředění, neboť i několik hodin denně sledujeme a analyzujeme hráče, kteří by se nám mohli do kádru hodit. A já přitom apeluji na vedení, abychom byli na případný prodej našich hráčů připravení. Postačí, aby zopakovali podobný výkon jako proti Nizozemsku v sobotu proti Dánsku a zájem ze zahraničí může eskalovat, připomíná Trpišovský, jaká konstelace na transferové burze může reálně nastat.

Ze Sparty přímo do Edenu... Srdjan Plavšič startuje angažmá ve Slavii.

slavia.cz

Slavia zatím reagovala angažováním Plavšice přicházejícího ze Sparty a Ekpaie, který se neprosadil v Plzni.

„Na obou je znát tréninkový deficit. Plavšič to kouše, chodí trénovat s puchýři na nohou, při běhu kulhá, ale vidíme, že s mankem bojuje. U Ekpaie je zase patrný výpadek herní praxe, což je logické, když čtyři či pět měsíců nehrál. Chce všechno dohnat, ale čeká nás ještě dlouhá cesta," ví své Trpišovský.

Ve vzdušném souboji Michael Krmenčík a Giorgio Chiellini.

Alberto Lingria, Reuters

I o Michaleu Krmenčíkovi účinkujícím s reprezentací momentálně na EURO ví své.

„Znám ho od jeho osmnácti let, chtěl jsem ho na hostování na Žižkov, pak na přestup do Liberce, teď jsme v kontaktu zase. Jsem totiž přesvědčen, že v sobě má potenciál, který zatím neprokázal. On sám projevil zájem se z belgického angažmá vrátit, takže sondujeme situaci," potvrdil slávistický trenér, že námluvy probíhají.

Se čtyřiadvacetiletým gambijským stoperem Sheriffem Sinyanem z norského Molde rovněž.

"Je pro nás prioritou letošního léta," netají Trpišovský. „Čtvrt roku jsme ho v jednomu kuse sledovali. Velmi zajímavý hráč s velmi zajímavým potenciálem na úrovni Alexe Baha. A přitom stoper, kterého potřebujeme. I on do Slavie chce, na podmínkách jsme předběžně domluveni, jen kluby se zatím nedohodly. Molde není transferu moc nakloněno," potvrzuje Trpišovský nejistotu, která transferovou prioritu mistrovské Slavie stále obestírá.