Fotbalové České Budějovice získaly slovenského brankáře Šípoše

"Naskytla se příležitost získat kvalitního brankáře. Po odchodu Jardy Drobného jsme na tomto postu potřebovali posílit. Je to bývalý reprezentant do 21 let, o kterého byl zájem z české ligy i z dalších klubů a jsme rádi, že je v Budějovicích. Zareagovali jsme rychle a věříme, že je to trefa," uvedl sportovní manažer Martin Vozábal.

Dynamo zahájilo přípravu s gólmany Vojtěchem Vorlem, Danielem Kerlem a Matějem Lukschem, který v minulé sezoně hostoval v Liptovském Mikuláši. Luksch však nyní projevil zájem v Budějovicích skončit a hrát po postupu Liptovského Mikuláše první slovenskou ligu. Na základě toho Jihočeši přivedli právě Šípoše, jenž byl poslední dvě sezony v Nitře brankářskou jedničkou a nastoupil k 61 ligovým zápasům.

Slávista Jan Kuchta a brankář Jihočechů Vojtěch Vorel.

Petr Horník, Právo

"Je pro nás hodně důležité, že máme vlastního kmenového hráče. Pro Davida je v Dynamu příležitost k osobnímu i kariérnímu růstu. Sportovní manažer Martin Vozábal pracoval na jeho příchodu velmi usilovně a jsme moc rádi, že to takto dopadlo," řekl majitel klubu Vladimír Koubek.