Ikona Slavie trénuje v Boleslavi! Reprezentant střídá bráchu

Mladší bratr odešel po sezoně do Českých Budějovic, rodinná tradice v týmu však nejspíš zůstane zachována. Do přípravy fotbalistů Mladé Boleslavi se dnes zapojil útočník Milan Škoda. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant hrál od loňského ledna v tureckém Rizesporu, kde mu po sezoně vypršela smlouva.

Škoda a Mladá Boleslav k sobě prostě nerozlučně patří. I ve fotbale.

Mladší bratr Michal Škoda nasázel za minulou sezonu rovných deset ligových gólů. Po sezoně však z města automobilů zamířil za novou výzvou do Českých Budějovic.

Milan Škoda vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Jubilejní stý gól ani neslavil

Sport.cz

Teď se v týmu Karla Jarolíma zjevil slavnější z bratrů, internacionál Milan. Zatím ještě není jasné, zda bude Škoda v Mladé Boleslavi působit. "O dalších detailech jeho možného angažování v našem týmu budeme informovat," uvedl středočeský klub ve stručném prohlášení na svém webu.

V pátek dopoledne se k týmu FK Mladá Boleslav do přípravy zapojil Milan Škoda. O dalších detailech možného angažování v našem týmu budeme informovat.#fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/25Aqjbs2TZ — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) July 2, 2021

Milan Škoda je ikonou Slavie, od klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka má příslib, že se v jakékoliv funkci může do Edenu vrátit. Na konec kariéry však zatím nepomýšlí, ještě chce dál hrát.

Pražský rodák Škoda absolvoval v Turecku první zahraniční angažmá. Za Rizespor vstřelil celkem 19 branek a loni v červnu se v jeho dresu dočkal 100. gólu v nejvyšších soutěžích a vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Před odchodem do Turecka působil osm let v pražské Slavii, s níž získal dvakrát titul a se 77 brankami je jejím nejlepším novodobým střelcem. Do Slavie přišel Škoda z jiného pražského klubu Bohemians 1905.

Dneska jsme byli válečníci. Jsem hrdý na tým, jak to odmakal, řekl kapitán Milan Škoda

Sport.cz

V letech 2015-2019 nastoupil Škoda k 19 reprezentačním zápasům, v nichž vstřelil čtyři góly.

Středočeši se v létě zaměřili na návrat osobností. Do přípravy Mladé Boleslavi se již dříve zapojil také jiný exslávista, obránce Marek Suchý. Třiatřicetiletému bývalému reprezentačnímu kapitánovi po minulé sezoně vypršela smlouva v bundesligovém Augsburgu.