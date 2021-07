Limberský, ty jsi hovado. Plzeňská ikona dala při návratu Viktorii gól!

„S číslem osm nastupuje za Domažlice David Limberský," oznámil hlasatel těsně před zápasem v tréninkovém centru Viktorie v Luční ulici. Odpovědí mu byl hlasitý potlesk diváků, kteří se přišli podívat, jak jejich legenda válí v modrém dresu Domažlic proti Viktorii. S osmičkou, kterou měl dlouhé roky v Plzni, a v níž získal všech pět mistrovských titulů.

📸 | Kromě míče skončil v síti i @JDavid_Beauguel 😅

„Byl to zvláštní pocit, ale užil jsem si to. Fanoušků přišlo hodně a byl to skvělý zápas, i pro nás se super výsledkem. Všichni jsme spokojení. Viktorka vyhrála a my máme dobrý výsledek," usmíval se Limberský.

Hrál na netradiční pozici uprostřed obrany. Přitom naposledy si vyzkoušel stopera před lety v utkání Evropské ligy na půdě Dinama Záhřeb. Před výkopem obešel všechny viktoriány i lavičku, se všemi si podal ruku. Vzápětí už začal dirigovat nové spoluhráče. Několikrát se mi nepozdával verdikt rozhodčího, dal mu to najevo.

Fotbalově patřil podle očekávání k nejlepším na trávníku. Bývalým parťákům kazil útočné rejdy, dokonce vyhrál sprinterský souboj s rychlíkem Ba Louou. Navíc Plzni za stavu 0:2 vstřelil gól, když bezpečně proměnil pokutový kop.

Sestava pro úvodní polovinu přátelského zápasu s Domažlicemi (hraje se 4x30 minut) má tuto podobu:

👥 Staněk – Havel, Kaša, Pernica, Falta – Bucha, Kalvach, Čermák – Ba Loua, Beauguel, Kopic



TEXTOVÝ PŘENOS

Když ve 100. minutě střídal (zápas se hrál na 4x30 minut), vytleskali ho diváci i oba týmy. „Limberský, ty jsi hovado," zaznělo vzápětí z malého plzeňského kotle směrem k Limbovi, který si z původního urážlivého pokřiku sparťanských fanoušků dělal poslední roky legraci.

Západočeši sice nakonec zvítězili 4:2, v úvodu utkání však přišli o jednoho z klíčových mužů. Záložník Lukáš Kalvach si zle pochroumal kotník, po ošetření na trávníku odcestoval do plzeňské nemocnice na detailní vyšetření.

Následující přípravné zápasy už Plzeň absolvuje na soustředění v rakouském Westendorfu. Postupně se střetne s rumunským Sepsi OSK (8. července), s ruskou Ufou (12. července) a ruským Arsenalem Tulou (15. července).