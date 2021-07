Pokoj od Dánů? Ani náhodou.Tvrdík vítá nečekanou posilu

Překvapivou novinku oznámil na Twitteru šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Záložník Mads Emil Möller Madsen přestupuje z Lince do týmu českého mistra. Tvrdík informaci vtipně doplnil videem, kde se slávističtí fotbaloví reprezentanti nevrle vyjadřují, že už chtějí mít pokoj od Dánů, kteří je vyřadili z probíhajícího ME. Jednoho jim teď však první muž klubu přivedl do party.

Třiadvacetiletý Madsen fotbalově rostl v Silkeborgu. Loni odešel do Lince a teď zamířil do Slavie.

"Doufám, že máte rádi překvapení," ohlásil se originálně svým budoucím spoluhráčům na videu levonohý střední záložník, který prošel všemi mládežnickými výběry ve své zemi.

Ve WHU skautuje Suk, u nas Alexander. Potreboval ochranku, az se reprezentanti vrati 😂. Vitej ve Slavii, Mads Emil Madsen! https://t.co/8Ee3na1IPH — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 5, 2021

Madsen je čtvrtou letní posilou Slavie. Českému mistru se upsal na čtyři a půl roku. „Jsem velmi šťastný! Poprvé jsem se prošel po stadionu a byl jsem ohromen, vypadá úžasně. Když jsem uslyšel o zájmu Slavie a že je možnost sem přestoupit, hned jsem byl rozhodnutý, že to chci udělat. Neměl jsem žádné pochybnosti. V neděli jsem mluvil s trenérem, vyprávěl mi, jak nahlíží na fotbal, jak vidí mě osobně. Myslím si, že to bude fungovat," uvedl Madsen pro slávistický web po podpisu smlouvy.

🇨🇿🇩🇰Zeptali jsme se našich reprezentantů na setkání s dánským fotbalem. A možná pro ně připravili malé překvapení.



VIDEO➡️https://t.co/dgGyq9JfEF pic.twitter.com/eOoZiuIqbV — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) July 5, 2021

V hledáčku kouče Jindřicha Trpišovského byl hráč čtvrtého celku posledního ročníku rakouské ligy už delší dobu, ale zůstávalo to pod pokličkou. „Je to středový hráč, nejsilnější asi na pozici číslo osm. Může ale hrát všechny role ve středu hřiště. Koukali jsme na něj už před rokem, ještě když byl v Silkeborgu. Skončila sezona a my jsme tehdy hledali střední záložníky, ale v momentě, kdy jsme na něj dostali tip, přestoupil do Lince. Teď se po roce objevila možnost jej získat, hledali jsme náhradu za Proviho (Provoda), protože víme, že celý podzim nebude," nastiňuje trenér.

Madsen je podle něj podobný typ jako Provod. "Také levonohý hráč, který ale umí oběma nohama a obsáhne obrovský prostor. Je pořád v pohybu, v nabídce, je také velice silný při zakládání akcí, jedná se o kombinační typ hráče," představuje dále na klubovém webu novou posilu Trpišovský.

Vypočítává její přednosti, může čerpat i z dlouhých minut osobního setkání. „Fotbal má na prvním místě. Je mladý, běhavý a pracovitý. Tři hodiny jsme s ním seděli a bavili se, nezajímá ho v podstatě nic jiného než fotbal. Hned se ptal, kdy bude trénink," říká hlavní kouč sešívaných.

Dána zdaleka nevidí jako hotového hráče. "Má určité věci, které bychom chtěli, aby zlepšil, což jsme mu už říkali. Vidíme v něm ale velký potenciál, cítili jsme, že potřebujeme takového záložníka, silného na míči, který hraje box to box jako Provi," dodává Trpišovský.

Pražané už v letní přestávce angažovali tři hráče do ofenzivy. Z Jablonce přišel slovenský útočník Ivan Schranz, po konci ve Spartě srbský záložník Srdjan Plavšič a po vypršení smlouvy v Plzni také Ubong Ekpai. Slávisté usilují i o příchod Michaela Krmenčíka z Brugg a gambijského obránce Sheriffa Sinyana z Molde.