Pardubice? Hrají podobně jako Slavia, říká posila z Edenu. Z Prahy jezdí vlakem

„Rozhodoval jsem se, a nakonec zvolil dojíždění, protože v Praze se mi líbí," vysvětluje šikovný fotbalista. Autoškolu úspěšně zmákl teprve minulý týden a do města perníku prozatím cestuje po kolejích. „V jeden jsme měli kvůli testům na koronavirus sraz už v osm. Takže jsem vstával ve 4.30 ráno, což jsem ještě nikdy nezažil," líčí. „Jinak jsou srazy na trénink v devět, tudíž musím z postele o půl šesté. Ale nevadí mi to," přiznává.

Společnost v kupé mu obvykle vytvářejí spoluhráči Tomáš Čelůstka s Janem Proskem, kteří taktéž bydlí v Praze. „Buď si povídáme nebo si dělám svoje věci na mobilu. V tomhle směru je vlak pohodlnější než auto. Až na zpoždění... Nejdelší jsem zatím zažil půl hodiny," zašátrá v paměti blonďatý záložník.

Záložník Michal Beran v dresu Pardubic.

Jakmile dorazí do cílové stanice, usednou hráči před nádražní budovou do služebního vozidla a frčí do areálu stadionu. Střídavě ho využívají i na zpáteční cestu. „Někdy se s klukama do Prahy svezu," pokyvuje reprezentant jedenadvacítky. Loňské jaro znamenalo v jeho kariéře průlom. V Liberci učinil velký výkonnostní progres, prodral se do základní sestavy a v létě chytil laso z mistrovské Slavie. Místo v nabitém kádru na něj sice nezbylo, obratem ale zamířil na půlroční hostování zpátky do Slovanu, kde okusil atraktivní boje v Evropské lize. Po návratu do Edenu stihl za červenobílé jen 244 ligových minut a k získání větší herní praxe tak odešel opět na hostování. Na stůl mu přitom přistála fůra nabídek.

„Pardubice byly pro mě jasná jednička kvůli stylu hry, který má ke Slavii nejblíž. Hrají skoro stejně jako ona, hodně kombinačně," vykládá odchovanec Slovácka. Dravému borci navíc imponuje, že klub dává šanci mladým. „Pardubice se velmi líbily taky trenérům Slavie, probírali jsme je spolu. I všichni kluci, s nimiž jsem se bavil, mi je doporučovali. Vůbec jsem neváhal," říká.

Michal Beran (č. 7) v přípravném utkání proti Brnu.

Z dalšího možného působení pod Ještědem tak sešlo. „V Liberci jsem už byl, vrátil jsem se tam pak na hostování a udělal bych stejný krok. Chtělo to změnu. Navíc Slovan hraje odlišným stylem než Slavia," utrousil. Právě v modrobílém dresu před rokem na vlastní kůži poznal, jak nepříjemným sokem Pardubice jsou. V Ďolíčku kousal prohru 0:3. „Byli jsme tehdy s Libercem úplně bez šance. Pardubice byly daleko lepší, přehrávaly nás hlavně fotbalově," vzpomíná. „V lize překvapily všechny. Skvělý tým, který předváděl super fotbal."

Na novou štaci ostatně zatím pěje jen chválu. „Tréninky jsou super, všechno je s míčem. V přípravě hrajeme sedm zápasů, za což jsem taky moc rád, protože půl roku jsem teď moc nehrál," libuje si. V pardubické kabině našel vedle slávistů Červa s Markovičem také pár známých tváří. Solila z jedenadvacítky nebo Tischlera, s nímž se potkal ve Slovácku. Na hřišti má za úkol, aby zacelil díru po lídrovi Hlavatém, jehož si stáhla Plzeň.

Záložník Michal Beran (vpravo) v dresu Pardubic.

„Michal je plnohodnotná náhrada," prohlásil nedávno sportovní ředitel klubu Vít Zavřel na adresu Berana, kterému slova lichotí. „Velká výzva pro mě, abych ukázal, že Míšu dokážu nahradit. Hrát pod tlakem mám moc rád," hlásí technický středopolař, jenž platí za velkého pracanta. Po trénincích si přidává. „Fotbal mě hrozně baví a zároveň mi tohle moc pomáhá do zápasů i tréninků s klukama, protože rozdílové tréninky dělají podle mě rozdíly v zápase," dodává.