Další zájemce o Simu! Spekulace naznačují větší pohyb ve Slavii

Spekulace o možných odchodech některých slávistů znovu sílí, mezi zájemce o Abdallaha Simu se hlásí Fenerbahce, již dříve se objevily úvahy o tom, že by mohl namířit do West Hamu. Informaci o možném odchodu Senegalce do Istanbulu přinesl turecký web aspor.com.tr.

Sima po uzavření minulé sezony s 20 góly a 8 asistencemi patří mezi žhavé zboží. I přes zdravotní trable a výkonnostní výkyv jeho ´tržní hodnota dosáhla 11 milionů eur´, připomíná web.

Dvacetiletý hráč může hrát jako křídlo, případně na pozici útočníka.

Ze Slavie do Galatasaray by podle některých předešlých zvěstí mohl odejít Nicolae Stanciu, další opora červenobílých.

Ožívají také informace o případném přestupu Jana Kuchty do Spartaku Moskva, o to akutnější by potom byl příchod Michaela Krmenčíka do Edenu z Brugg. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský má zájem i o gambijského obránce Sheriffa Sinyana z norského Molde.